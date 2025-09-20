Öngyilkos lett a rendőrkapitány – üzent a magyar miniszter

„Mély megrendüléssel értesültünk Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus haláláról.
Együttérzésemet fejezem ki az elhunyt családjának, szeretteinek, munkatársainak”
– olvasható Rétvári Bence parlamenti államtitkár Facebook-bejegyzésében.
A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára visszataszítónak nevezte, hogy
egyesek politikai hasznot akarnak húzni egy személyes tragédiából”.
Leszögezte: egy tragédia kapcsán „a kegyeletet, emberi méltóságot és a gyászt kell mindenkinek szem előtt tartania, és nem a politika részévé tenni azt”.