Öngyilkos lett a rendőrkapitány – üzent a magyar miniszter

Megrendülését és részvétét fejezte ki Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálával kapcsolatban Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Felhívta egyúttal a figyelmet arra is: visszataszító, amikor egy személyes tragédiából bárki politikai hasznot próbál húzni.

„Mély megrendüléssel értesültünk Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus haláláról. Együttérzésemet fejezem ki az elhunyt családjának, szeretteinek, munkatársainak” – olvasható Rétvári Bence parlamenti államtitkár Facebook-bejegyzésében. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára visszataszítónak nevezte, hogy egyesek politikai hasznot akarnak húzni egy személyes tragédiából”. Leszögezte: egy tragédia kapcsán „a kegyeletet, emberi méltóságot és a gyászt kell mindenkinek szem előtt tartania, és nem a politika részévé tenni azt”.

