Rétvári Bence

Öngyilkos lett a rendőrkapitány – üzent a magyar miniszter

Megrendülését és részvétét fejezte ki Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálával kapcsolatban Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Felhívta egyúttal a figyelmet arra is: visszataszító, amikor egy személyes tragédiából bárki politikai hasznot próbál húzni.
Rétvári BenceSzabó Zsolttragédia

„Mély megrendüléssel értesültünk Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus haláláról. 

Együttérzésemet fejezem ki az elhunyt családjának, szeretteinek, munkatársainak”

– olvasható Rétvári Bence parlamenti államtitkár Facebook-bejegyzésében.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára visszataszítónak nevezte, hogy 

egyesek politikai hasznot akarnak húzni egy személyes tragédiából”.

Leszögezte: egy tragédia kapcsán „a kegyeletet, emberi méltóságot és a gyászt kell mindenkinek szem előtt tartania, és nem a politika részévé tenni azt”.

 

