Szombaton új fejezet nyílik a hazai jobboldali közösség életében: a Papp László Budapest Sportarénában megtartják a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját. A rendezvényt Orbán Viktor miniszterelnök hirdette meg, hangsúlyozva, hogy a jobboldalnak nemcsak a mindennapokban, hanem a digitális térben is erősnek, szervezettnek és közösséginek kell lennie.

Orbán Viktor miniszterelnök szeptember 20-ára hirdette meg a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját. Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Több mint 53 ezer ember már csatlakozott

A Digitális Polgári Körök a polgári Magyarország új közösségi formái, amelyekhez eddig több mint 53 ezren csatlakoztak, és további mintegy 18 ezer regisztrált jelentkező vár a befogadásra. Ez önmagában is óriási siker: a jobboldal megmutatta, hogy a konzervatív, hazafias értékek iránti elköteleződés az online világban is tömegeket képes megmozgatni.

A DPK a jobboldal új honfoglalása a digitális térben.

Miért fontos a Digitális Polgári Körök mozgalom?

A baloldal és a brüsszeli hálózatok évek óta túlsúlyban vannak az online kommunikációban, de a nemzeti oldal most válaszolt a kihívásra. A Digitális Polgári Körök célja, hogy a magyar emberek hangja, véleménye és értékrendje szervezetten, erőteljesen jelenjen meg a digitális nyilvánosságban. Ez nemcsak közösségépítés, hanem egyfajta politikai honfoglalás is a 21. század világában.

Orbán Viktor: A közösség ereje a jövő kulcsa

A miniszterelnök egyértelművé tette: a konzervatív közösség nem engedheti át az online világot sem a baloldalnak és a külföldi érdekeknek. A Digitális Polgári Körök nem csupán szerveződést, hanem nemzeti erőt és összetartozást jelentenek, amely képes lesz megvédeni Magyarországot a következő évek kihívásaival szemben.