Rétvári Bence: A Tisza Párt és a migrációs paktum együtt fog elbukni

Rétvári kifejtette, hogy a Tisza Párt a migráció kapcsán is úgy táncol, ahogy Brüsszelben fütyülnek. A párt hivatalos álláspontja szerint a helyzetet „az uniós joggal összhangban” kellene kezelni, ami valójában a migránsok tömeges befogadását és a kvóták szerinti szétosztását jelenti.
A Tisza Párt és a migrációs paktum együtt fog elbukni!”
– fogalmazott.
A poszt szerint ez a brüsszeli nyomásgyakorlás a magyar határon hatalmas migránstáborok létrehozásához vezetne, ahol ellenőrizhetetlen tömegek jelennének meg. Ez pedig nemcsak a helyi közbiztonságot, hanem az egész országot veszélybe sodorná. Rétvári rámutatott:
Nőne a bűnözés és a terrorizmus veszélye.”
A politikus emlékeztetett: a Fidesz–KDNP kormány már tíz éve következetesen ellenáll a brüsszeli migrációpárti nyomásnak, és nem engedi, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon.
Amíg Fidesz–KDNP kormány van, addig Magyarország nem lesz bevándorlóország!”
– zárta sorait.