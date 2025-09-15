Rétvári Bence: A Tisza Párt és a migrációs paktum együtt fog elbukni

Rétvári kifejtette, hogy a Tisza Párt a migráció kapcsán is úgy táncol, ahogy Brüsszelben fütyülnek. A párt hivatalos álláspontja szerint a helyzetet „az uniós joggal összhangban” kellene kezelni, ami valójában a migránsok tömeges befogadását és a kvóták szerinti szétosztását jelenti.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Forrás: Rétvári Bence/Facebook

A Tisza Párt és a migrációs paktum együtt fog elbukni!”

– fogalmazott.

A migrációs paktum elfogadása katasztrófához vezetne

A poszt szerint ez a brüsszeli nyomásgyakorlás a magyar határon hatalmas migránstáborok létrehozásához vezetne, ahol ellenőrizhetetlen tömegek jelennének meg. Ez pedig nemcsak a helyi közbiztonságot, hanem az egész országot veszélybe sodorná. Rétvári rámutatott:

Nőne a bűnözés és a terrorizmus veszélye.”

A politikus emlékeztetett: a Fidesz–KDNP kormány már tíz éve következetesen ellenáll a brüsszeli migrációpárti nyomásnak, és nem engedi, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon.

Amíg Fidesz–KDNP kormány van, addig Magyarország nem lesz bevándorlóország!”

– zárta sorait.

