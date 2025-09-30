Rétvári Bence lehűtötte a kedélyeket az álhírbotránnyal kapcsolatban

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a Szőlő utcai ügyekben minden esetben a hatóságok indítottak eljárást, és nincs szó sem kiskorú, sem politikus érintettségéről. Rétvári Bence szerint az álhírbotrány célja a kormány megbuktatása volt, de a kísérlet kudarcot vallott.

Rétvári Bence legújabb bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a balliberális sajtó keservesen igyekszik tovább csavarni a már kipukkadt Szőlő utcai álhírbotrányt. A Szőlő utcai javítóintézet kapcsán terjesztett rémhírterjesztés csúnyán kudrcot vallot Rétvári Bence szerint

Fotó: Google Streetview A gyermekvédelemben a gyermekeket érő bármilyen bántalmazás gyanúja, illetve bármilyen bűncselekmény gyanúja esetén maga a gyermekvédelmi rendszer indít vizsgálatot, illetve tesz feljelentést a rendőrségen, ami után elindul a büntetőeljárás.” – hangsúlyozta az államtitkár.

Különálló ügyek, nincs politikusi érintettség Rétvári részletezte: az igazgató és bűntársa ellen nagykorú lányok futtatása miatt zajlik nyomozás, egy nevelőnő ellen 2019-ben indult vizsgálat szexuális erőszak gyanúja miatt, és egy volt lakó idei panasza is eljárást indított. A politikus kiemelte: Az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta a tényeket: se kiskorú, se politikus érintett nincs.”

Politikai kísérlet, amely felsült Szerinte a Szőlő utcai ügyből kreált botrány célja a nemzeti kormány megbuktatása volt, de a próbálkozás csúnyán kudarcot vallott. Ahogyan Rétvári fogalmazott, „nyakig benne vannak balliberális újságírók, politikusok és a külföldi titkosszolgálati szál is egyértelmű”.

