Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Volodimir Z., az Északi Áramlat robbantója – hihetetlen dolgot állít

Rétvári Bence

Rétvári Bence lehűtötte a kedélyeket az álhírbotránnyal kapcsolatban

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a Szőlő utcai ügyekben minden esetben a hatóságok indítottak eljárást, és nincs szó sem kiskorú, sem politikus érintettségéről. Rétvári Bence szerint az álhírbotrány célja a kormány megbuktatása volt, de a kísérlet kudarcot vallott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rétvári Bencekudarckülföldi titkosszolgálatszőlő utcaálhírbotránygyermekvédelemvizsgálatIgazságügyi Minisztériumbántalmazás

Rétvári Bence legújabb bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a balliberális sajtó keservesen igyekszik tovább csavarni a már kipukkadt Szőlő utcai álhírbotrányt.

Rétvári Bence
A Szőlő utcai javítóintézet kapcsán terjesztett rémhírterjesztés csúnyán kudrcot vallot Rétvári Bence szerint
Fotó: Google Streetview

A gyermekvédelemben a gyermekeket érő bármilyen bántalmazás gyanúja, illetve bármilyen bűncselekmény gyanúja esetén maga a gyermekvédelmi rendszer indít vizsgálatot, illetve tesz feljelentést a rendőrségen, ami után elindul a büntetőeljárás.”

– hangsúlyozta az államtitkár.

Semjén Zsolt: Ez a támadás a keresztény identitásomba vág

Különálló ügyek, nincs politikusi érintettség

Rétvári részletezte: az igazgató és bűntársa ellen nagykorú lányok futtatása miatt zajlik nyomozás, egy nevelőnő ellen 2019-ben indult vizsgálat szexuális erőszak gyanúja miatt, és egy volt lakó idei panasza is eljárást indított. A politikus kiemelte:

Az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta a tényeket: se kiskorú, se politikus érintett nincs.”

Mutatjuk a kormány jelentését a Szőlő utcai büntetőügyről

Politikai kísérlet, amely felsült

Szerinte a Szőlő utcai ügyből kreált botrány célja a nemzeti kormány megbuktatása volt, de a próbálkozás csúnyán kudarcot vallott. Ahogyan Rétvári fogalmazott, „nyakig benne vannak balliberális újságírók, politikusok és a külföldi titkosszolgálati szál is egyértelmű”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!