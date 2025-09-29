Lebuktak a Tisza Párt politikusai – kiderült, hogyan emelnék az szja-t

Hiába titkolták, lebuktak! És mi minden postaládába eljuttatjuk a Tisza Párt VALÓDI adóemelési terveit. Most össze-vissza beszélnek. De hiába, a saját politikusaik leplezték le őket! – közölte Rétvári Bence.

Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Minden háztartásba elmegyünk, minden háztartásba eljutunk, mindenkinek meg kell tudnia, hogy mire készül a Tisza Párt. A Tisza-adó mindenkinek a zsebéből pénzt venne ki, van, akinek a zsebéből havi 10 ezreket, de van, akinek 100 ezreket. Ezt mindenkinek tudnia kell!

– hangsúlyozta az államtitkár a videójában.

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk egy nyár végi etyeki gyűlésről, ahol a tiszások leleplezték saját magukat. Ott volt Dálnoki Áron, aki azt a gazdasági munkacsoportot koordinálja, amely az szja-emelést szorgalmazó dokumentumot jegyzi. A Tisza Párt gazdasági szakértője megszavaztatta a hallgatóságot arról, hogy ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Dálnoki a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel – Tarr Zoltán Tisza-alelnök pedig somolygással – vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett. Merthogy ott volt Tarr is, aki az adóemelés kontextusában lényegében arról beszélt, hogy a választásig mindent elhazudhatnak. Szó szerint így fogalmazott: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet”.