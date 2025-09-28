Rágalom = per: Rogán kiállt az igazság mellett

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Hotel Lentulaiban adott interjúban egyértelművé tette: a kormány nem tűri a hazug kampányokat. A rágalmak és karaktergyilkos próbálkozások ideje lejárt — minden esetben jogi lépéseket tesznek. Rogán Antal szerint a stabil kormányzás záloga, hogy ne lehessen szabadon és következmények nélkül rágalmazni.

Rogán Antal a Hotel Lentulai című műsor vendége volt (Forrás: Mandiner YouTube)

Rogán külön kitért arra, mikor Magyar Pétert „forrófejű, kiszámíthatatlan influenszernek” nevezte, hogy Magyar viselkedése veszélyt jelenthet az ország stabilitására. A miniszter kijelentette: nem csupán szavakban, hanem tettekben is válaszolnak majd, ha politikai rágalmak, dezinformációk keringenek.

Rogán az adóemelési tervekről és a karaktergyilkosságokról is beszélt

Rogán nem csak a rágalmakra reagált: az interjúban részletezte a kormány álláspontját a baloldali adóemelési tervekkel kapcsolatban is. Szerinte ezek a javaslatok súlyosan terhelnék a középosztályt, miközben az életszínvonal rovására mennének.

Ezzel párhuzamosan visszautasította a pedofilvádakban fogant rágalomhadjáratokat, amiket – mint hangoztatta – külső érdekek mozgatnak.

Külön hangsúlyozta: még ha idegen titkosszolgálatok is próbálnának befolyásolni, Magyarország nem hagyja, hogy külső erők „magyar belterületet” manipuláljanak. Ők ismerik a szabályokat, és minden ilyen beavatkozásnak lesznek jogi következményei.

A jogvédelem fegyverei már készen állnak

A miniszter beszélt arról is, hogy a kormány már felkészült jogi eszközökkel: perindítás, feljelentés, helyreigazítási eljárások – mindenkivel szemben, aki hamis vádakat terjeszt. Az a cél, hogy magánemberként, politikusként vagy újságíróként senki se élhessen vissza azzal, hogy vádaskodik felelőtlenül.

Az üzenet világos: nemcsak fenyegetés, hanem kőkemény elkötelezettség –

Magyarországon nem lehet a rágalomra építeni politikai meggazdagodást.

Határozott válasz a rágalmakra

Az ország stabilitása érdekében a kormány nem hagyja, hogy politikai tűzfegyver legyen az álhír.

Rogán üzent mindazoknak, akik név nélkül, bizonyíték nélkül próbálnak karaktergyilkolni: jönnek a feljelentések, a bírósági eljárások, a következmények.

A kommunikációs hadviselésnek ismét pontot tesznek a végére — és nem csak szavakkal.