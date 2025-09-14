Ruszin-Szendi a volt helyettese szerint át akarja verni az egész országot

Brutálisan kemény kritikát fogalmazott meg Ruszin-Szendi Romulusz hajdani vezérkari főnökkel szemben a volt helyettese, Pintér Ferenc ezredes a Klikk TV műsorában - írja a Ripost.

Pintér Ferenc ezredes, Ruszin-Szendi egykori helyettese szerint a tábornok ma is hazugságokkal próbál átverni egy egész országot. Fotó YouTube

Pintér Ferenc: Ruszin-Szendi az egész országot át akarja verni

Előbb az ország egyik felét verte át, most megpróbálja a másikat”

- fogalmazott Pintér Ferenc, aki évtizedeken át dolgozott együtt Ruszin-Szendivel, ám végül épp miatta szerelt le. Az ezredes a Klikk TV műsorában elmondta: Ruszin-Szendi folyamatosan megszegte a szabályokat, baleseteket hallgatott el, sőt még orvosi vizsgálatokra is mást küldött maga helyett, például egy ejtőernyős vizsgára.

„Mindenki megvehető”

Pintér szerint a tábornokot mindig is az a mentalitás jellemezte, hogy „mindenki megvehető”. Úgy véli, Ruszin-Szendi nepotista módon kizárólag a „csókosait” futtatta, másokat pedig ellehetetlenített.

Aki ellent mondott neki vagy kritikus véleményt fogalmazott meg, azt kicsinálta”

- állította Pintér Ferenc.

Morálisan vállalhatatlan

Az ezredes úgy látja, egykori felettese „erkölcstelen ember”, akinek „szemlesütve kéne hazaballagnia”, mert semmiféle morális alapja nincs közéleti szerepet vállalni. Szerinte a tábornok szó szerint demoralizálta a honvédséget, hiszen sem a katonai becsületet, sem a minőséget nem képviselte.

Luxusvilla és Czinege-párhuzam

Pintér Ferenc a Ruszin-Szendi által kierőszakolt luxusvilla felépítésének történetét „arcpirítónak” nevezte, és hangsúlyozta: annak létrehozásáért kizárólag a tábornok felelős, aki megtévesztette a politikusokat, hogy saját magának intézze a százmilliós költekezést.

A helyettes párhuzamot vont a tábornok és Czinege Lajos, a hírhedt kommunista hadügyminiszter között, mert szerinte: