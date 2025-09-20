Foci helyett is inkább lövöldözni szeretett volna gyerekkorában a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz

Az Ellenpont az Ultrahang-csatornán talált rá egy beszélgetésre, amelyben a bukott vezérkari főnök, jelenleg tiszás politikusjelölt, Ruszin-Szendi Romulusz felidézi:

Ruszin-Szendi Romulusz, oldalán a fegyverrel

Fotó: Képernyőfotó

(…) ugye a könyvben is leírtam, hogy választanom kellett a foci meg a pisztoly között. Igazából imádom a focit – nagyon szeretek focizni, nem nagyon tudok, de továbbra is szeretem – tehát az nyilvánvaló volt, hogy nem tudok felérni a csúcsra, akkor maradt a pisztoly.”

A nyilvános fegyverviselésen túlmenően azonban Ruszin-Szendi többször is erőszakosan viselkedett. Márciusban megtámadta a Mandiner újságíróját, számonkérve rajta, hogy volt-e katona, hiszen „olyan jó kötésű gyereknek látszik”. (Miközben az újságíró, életkoránál fogva, nyilvánvalóan nem lehetett sorkatona.) Később már meg is lökdöste ugyanezt az újságírót.

De tett olyan kijelentést is, hogy:

Viszket a tenyerem. Ja, és ki is vagyok rá képezve, meg tudnám csinálni.”

Egy rádióinterjúban pedig azt mondta: „Minden, amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez.”

Ruszin-Szendi és a fegyverek, az erőszak viszonya akkor került újra előtérbe, amikor nemrég kiderült, hogy egy lakossági fórumon – felvételek tanúsága szerint jól láthatóan – pisztolyt viselt az oldalán. Később ezt azzal magyarázta, hogy megfenyegették, de hozzátette: ő nem fél.