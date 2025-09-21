Újabb felvétel: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jelenhetett meg gyerekek előtt

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa fegyverrel jelent meg egy másik nyilvános rendezvényen is, gyerekek jelenlétében. Egy újabb felvételen látható, hogy a politikus dzsekije alatt fegyver körvonalai rajzolódnak ki, hasonlóan a szeghalmi eseményhez. A történtek tovább növelik a politikai botrányt, és kérdéseket vetnek fel a fegyverviselés jogszerűségéről.

A fegyverbotrány folytatódik: Ruszin-Szendi gyerekek jelenlétében viselhetett fegyvert Forrás: Kontroll

Ruszin-Szendi korábbi esete

Ez nem az első alkalom, hogy Ruszin-Szendi fegyverrel jelent meg nyilvános rendezvényen. Korábban egy szeghalmi fórumon is látható volt, hogy a politikus dzsekije alatt fegyver körvonalai rajzolódtak ki. A történtek tovább növelik a politikai botrányt, és kérdéseket vetnek fel a fegyverviselés jogszerűségéről.

Politikai reakciók

A történtekre reagálva a politikai elemzők és jogászok is megszólaltak. Sokan úgy vélik, hogy a fegyverviselés nyilvános rendezvényeken jogszerűtlen, és veszélyezteti a rendezvények biztonságát. A Tisza Párt vezetése eddig nem kommentálta az újabb felvételt, de a történtek tovább növelhetik a politikai botrányt.