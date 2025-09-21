Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális üzenetet küldött Donald Trump

Ruszin-Szendi Romulusz

Újabb felvétel: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jelenhetett meg gyerekek előtt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa fegyverrel jelenhetett meg egy másik nyilvános rendezvényen is. Egy újabb felvételen látható, hogy a politikus dzsekije alatt fegyver körvonalai rajzolódnak ki, hasonlóan a szeghalmi eseményhez. A történtek tovább növelik a politikai botrányt, és kérdéseket vetnek fel a fegyverviselés jogszerűségéről. A fegyverbotrány tehát folytatódik: Ruszin-Szendi gyerekek jelenlétében is viselhetett fegyvert.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendi RomuluszTisza Pártrendezvényfegyver

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa fegyverrel jelent meg egy másik nyilvános rendezvényen is, gyerekek jelenlétében. Egy újabb felvételen látható, hogy a politikus dzsekije alatt fegyver körvonalai rajzolódnak ki, hasonlóan a szeghalmi eseményhez. A történtek tovább növelik a politikai botrányt, és kérdéseket vetnek fel a fegyverviselés jogszerűségéről.

Ruszin-Szendi
A fegyverbotrány folytatódik: Ruszin-Szendi gyerekek jelenlétében viselhetett fegyvert Forrás: Kontroll

Ruszin-Szendi korábbi esete

Ez nem az első alkalom, hogy Ruszin-Szendi fegyverrel jelent meg nyilvános rendezvényen. Korábban egy szeghalmi fórumon is látható volt, hogy a politikus dzsekije alatt fegyver körvonalai rajzolódtak ki. A történtek tovább növelik a politikai botrányt, és kérdéseket vetnek fel a fegyverviselés jogszerűségéről.

Politikai reakciók

A történtekre reagálva a politikai elemzők és jogászok is megszólaltak. Sokan úgy vélik, hogy a fegyverviselés nyilvános rendezvényeken jogszerűtlen, és veszélyezteti a rendezvények biztonságát. A Tisza Párt vezetése eddig nem kommentálta az újabb felvételt, de a történtek tovább növelhetik a politikai botrányt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!