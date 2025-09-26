Hírlevél

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya –új feljelentés és fotók a ferencvárosi fórumról

Budai Gyula ismét feljelentette Ruszin-Szendi Romuluszt, miután fotók és videók bizonyítékai szerint a volt vezérkari főnök egy ferencvárosi Tisza-párti fórumon is fegyverrel volt jelen. A rendőrség korábban lefoglalta a fegyvert, és szabálysértési eljárás indult — ez már a harmadik, nyilvánosságra került eset, amelyben Ruszin-Szendi fegyverrel jelent meg közösségi eseményen.
Budai Gyula az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének gyanújával tett feljelentést az ORFK-n, mert szerint a Szeghalmon és más rendezvényeken készült felvételeken Ruszin-Szendi fegyvernek látszó tárggyal jelent meg, közel fiatalkorú résztvevőkhöz. A mostani feljelentésben a ferencvárosi fórumról közölt képeket és fotókat említi előzményként – írja a Magyar Nemzet.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya: fotók a ferencvárosi tiszás fórumról. (Forrás: Képernyőfotó)
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya: fotók a ferencvárosi tiszás fórumról.   (Forrás: Képernyőfotó)

A rendőrség korábban lefoglalta Ruszin-Szendi fegyverét, és szabálysértési eljárás indult az ügyben; a volt vezérkari főnök egyes beszámolók szerint elismerte, hogy valódi lőfegyver volt nála.  

Ez a mostani feljelentés a nyilvánosságra került harmadik olyan esetet emeli, amikor Ruszin-Szendi fegyvert vitt magával különböző Tisza-párt rendezvényekre — a sajtó több alkalommal közölt fotókat és videókat az esetekről.  

A feljelentés szerint a fegyver jelenléte sértheti a békés gyülekezéshez való jogot, különösen akkor, ha a közelben fiatalkorúak tartózkodtak. A kérdés jogi következményei mellett politikai és közbiztonsági implikációi is vannak: a vezérkari főnök korábbi kijelentései, amelyekben utcai akciókról és erő alkalmazásáról beszélt, tovább növelik az aggályokat.  

A rendőrség intézkedései és a szabálysértési eljárás tovább folynak; a hatóságok vizsgálják a felvételek hitelességét és azt, hogy történt-e jogsértés a fegyver szállítása vagy viselése során. A politikai szereplők közötti nyilvános vita várhatóan éles marad.

 

