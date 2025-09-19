Hírlevél

Rendkívüli

Gulyás Gergely

Ámokfutás egyenruhában, luxusvilla, helikopterezés, zsírleszívás – Gulyás kiosztotta Ruszin-Szendit

Gulyás Gergely kemény hangú Facebook-bejegyzésben bírálta Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt. A miniszter szerint Ruszin-Szendi tehertétellé vált még a Tisza Pártban is, amelyet amúgy is botrányok sora kísér. Gulyás azzal vádolja a volt katonát, hogy hivatalával visszaélve luxuséletet folytatott, miközben nem a honvédség érdekeit, hanem saját karrierjét szolgálta. „Kár a színvonaltalan vagdalkozásért” – zárta posztját a miniszter.
Gulyás Gergely posztjában hangsúlyozta: az elmúlt hetek közélete olyan ügyektől volt hangos, mint a fegyverviselés egy politikai nagygyűlésen vagy az újságíróval szembeni erőszak. A miniszter szerint ezek az esetek is azt bizonyítják, hogy Ruszin-Szendi Romulusz már saját pártja számára is terhet jelent.

Ruszin-szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Képernyőfotó

A tiszteletből támadás lett

A miniszter élesen bírálta, hogy Ruszin-Szendi ma a kormányfőt támadja, miközben korábban éveken át „ájult tisztelettel” beszélt Orbán Viktorról. Gulyás szerint a volt honvédparancsnok helyesírási hibákkal teli írásokban fordult szembe azzal a politikai vezetéssel, amelynek kegyeit korábban keresve előnyöket szerzett.

Ruszin-Szendi a hivatalával visszaélt

Ruszin-Szendi nem a honvédség fejlesztését, a katonák jobb kiképzését vagy a haza védelmét tartotta szem előtt, hanem kizárólag személyes előrejutását. Gulyás Gergely példaként közpénzből épült luxusvillát, magáncélú helikopterezést és a Honvédkórházban végzett ingyenes beavatkozásokat említett.

„Minden jóérzésű embernek elege van”

A poszt zárásában Gulyás Gergely úgy fogalmazott:

Kár a színvonaltalan vagdalkozásért, minden jóérzésű embernek elege van az egyenruháját eláruló volt katona közéleti ámokfutásából.”

A miniszter szavai szerint Ruszin-Szendi közéleti szereplése nemcsak a Tisza Pártot, hanem a politikai közélet egészét is hitelteleníti.

 

