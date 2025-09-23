„Idős állomány, megfertőzve propagandával” – Ruszin-Szendi felháborító szavai az idősekről

Ruszin-Szendi Romulusz egy nyilvános beszélgetés során, pisztollyal az oldalán, cinikusan „idős állománynak” nevezte a nyugdíjasokat, és azt mondta: „nem őket kell megszólítani, hanem a fiatalokat, mert az idősek meg vannak fertőzve a propagandával”.

Ruszin-Szendi Romulusz ügyében már a balos sajtóorgánumok is teljesen más hangnemet ütnek meg. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Ruszin-Szendi: az idősek „idős állomány”, akiket „megfertőzött a propaganda”

Az Ellenpont cikke kitér arra, hogy nemcsak Ruszin-Szendi nyilatkozatai mutatnak ilyen irányba, hanem korábban Raskó György és Magyar Péter is hasonló megjegyzéseket tettek. Raskó például azt mondta, hogy a pártnak

kedvez, ha sok idős ember meghal a következő választásig”

a pártelnök pedig olyan fogalmakat használt, mint a

nyugdíjaskommandó.”

A társadalmi reakció és következményei

A kijelentések nagy felháborodást váltottak ki: sokan úgy látják, hogy a nyugdíjasok lenézése, a propagandára hivatkozó általánosítás aláássa a társadalmi kohéziót. A vita arra is rámutat, milyen felelősséggel jár a politikusok szavai nemzet- és korcsoportok felé.