Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Halálzóna és mészárlás: jön a háború legvéresebb csatája

Ruszin-Szendi Romulusz

Nem lehet hülye gyerek módjára éles lőfegyverrel mászkálni – üzente Ruszin-Szendinek Kocsis Máté

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nincs szükség lőfegyverrel lakossági fórumozó tiszás bohócokra! Ez egy komoly ügy – jelentette ki Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, utalva Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányára. A fideszes politikus arra is kitért, hogy az ex-vezérkarfőnök még a baráti vacsorákra is fegyverrel járt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendi RomuluszfegyverbotrányKocsis Máté

Magyar Péter annyira „idegbe jött” Ruszin-Szendi fegyverbotrányától, hogy tízpercenként tesz ki hisztérikus posztokat az ügyben, pedig a rendőrség csak annyit tett, amit minden ilyen esetben meg kell tennie – így kommentálta Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető azt, hogy a rendőrség csütörtökön délelőtt lefoglalta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét, egyúttal visszavonta a fegyvertartási engedélyét is. 

Ruszin-Szendi Romulusz, Tisza Párt, lőfegyver, fenyegetőzés
Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt fórumain lőfegyverrel jelent meg Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság hivatalos Facebook-oldala

Kijelentette:

Nem lehet hülye gyerek módjára éles lőfegyverrel bárhova mászkálni, még akkor sem, ha van rá engedélye”.

 

Ruszin-Szendi zsírleszívása is a fegyver miatt történhetett

Bejegyzésében Kocsis Máté arra is kitért, hogy Ruszin-Szendi fegyverviselése „állandó és folyamatos” volt, baráti vacsorákra is azzal ment, sőt „a belsős pletykák szerint a zsírleszívás 'orvosi' indoklásában is az szerepelt, hogy a nagy has zavarja a szolgálati fegyver hordása közben”.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt üzente: „Hagyjuk a könnyezős történeteket arról, hogy csak a fenyegetések miatt volt nála, alkalmilag”.  Mint fogalmazott, Ruszin-Szendi a fegyverét mindig hordta, és mindig jogellenesen, „Mert ettől érezte magát menő csávónak. Komplexusok ezek” – zárta bejegyzését.

 

Ruszin-Szendi Romulusz titkai
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!