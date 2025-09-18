Nem lehet hülye gyerek módjára éles lőfegyverrel mászkálni – üzente Ruszin-Szendinek Kocsis Máté

Magyar Péter annyira „idegbe jött” Ruszin-Szendi fegyverbotrányától, hogy tízpercenként tesz ki hisztérikus posztokat az ügyben, pedig a rendőrség csak annyit tett, amit minden ilyen esetben meg kell tennie – így kommentálta Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető azt, hogy a rendőrség csütörtökön délelőtt lefoglalta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét, egyúttal visszavonta a fegyvertartási engedélyét is.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt fórumain lőfegyverrel jelent meg Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság hivatalos Facebook-oldala

Kijelentette:

Nem lehet hülye gyerek módjára éles lőfegyverrel bárhova mászkálni, még akkor sem, ha van rá engedélye”.

Ruszin-Szendi zsírleszívása is a fegyver miatt történhetett

Bejegyzésében Kocsis Máté arra is kitért, hogy Ruszin-Szendi fegyverviselése „állandó és folyamatos” volt, baráti vacsorákra is azzal ment, sőt „a belsős pletykák szerint a zsírleszívás 'orvosi' indoklásában is az szerepelt, hogy a nagy has zavarja a szolgálati fegyver hordása közben”.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt üzente: „Hagyjuk a könnyezős történeteket arról, hogy csak a fenyegetések miatt volt nála, alkalmilag”. Mint fogalmazott, Ruszin-Szendi a fegyverét mindig hordta, és mindig jogellenesen, „Mert ettől érezte magát menő csávónak. Komplexusok ezek” – zárta bejegyzését.