Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Dróntámadás: kis híján életekbe került a lengyelek ocsortány nagy buktája

Ruszin-Szendi Romulusz

Magyar Péter vitte be a kegyelemdöfést Ruszin-Szendinek ezen a videón

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter is kénytelen volt elismerni, hogy embere, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jelent meg egy lakossági fórumon. A Tisza Párt kommunikációjában azonban feltűnően zavar keletkezett: a Telexnek még azt írták a témában, hogy nem foglalkoznak a propaganda állításaival, és ezt javasolták a baloldali lapnak is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendi RomuluszTisza PártMagyar Péter

Valóban, volt nála egy fegyver – így ismerte el Magyar Péter, hogy Ruszin-Szendi Roulusz fegyverrel ment lakossági fórumra, derül ki Bohár Dániel Facebook-videójából. A Tisza Párt kommunikációs zavarjára utal, hogy a Telexnek nem segítettek tisztázni volt-e fegyver a szakértőjüknél.

Ruszin-szendi Romulusz
Fotó: Képernyőfotó

A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is

– írta válaszában a párt.

Mint arról az Origo elsőként beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egy (vagy több) rendezvényére, miközben a tiszás „szeretetországról” beszélt a hallgatóságnak. A botrányra azóta már a Honvédelmi Minisztérium is reagált lapunknak. 

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy 

rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincselési hangulatig szítják az indulatot.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: 

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!