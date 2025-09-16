Magyar Péter vitte be a kegyelemdöfést Ruszin-Szendinek ezen a videón

Valóban, volt nála egy fegyver – így ismerte el Magyar Péter, hogy Ruszin-Szendi Roulusz fegyverrel ment lakossági fórumra, derül ki Bohár Dániel Facebook-videójából. A Tisza Párt kommunikációs zavarjára utal, hogy a Telexnek nem segítettek tisztázni volt-e fegyver a szakértőjüknél.

A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is

– írta válaszában a párt.

Mint arról az Origo elsőként beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egy (vagy több) rendezvényére, miközben a tiszás „szeretetországról” beszélt a hallgatóságnak. A botrányra azóta már a Honvédelmi Minisztérium is reagált lapunknak.

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy

rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincselési hangulatig szítják az indulatot.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!



