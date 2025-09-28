Hírlevél

Rendkívüli

Brékó! Brékó! Bemutatjuk a Tisza 106 jelöltjét!

Adaptive Hussars 2025

Hamis állításokkal támadta a Magyar Honvédséget Ruszin-Szendi Romulusz – itt a cáfolat!

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök hamis állításokat terjesztett a Magyar Honvédség képességeiről és nemzetközi együttműködéséről. A miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: „Magyarország nélkül nem lehet hatékony drónfalat építeni Európa keleti határán”. Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlaton a Magyar Honvédség teljes spektrumát bemutatták, és a NATO- és EU-tagországokkal való együttműködés példátlan. Ruszin-Szendi hamis állításai a tények tükrében.
Adaptive Hussars 2025Szalay-Bobrovniczky KristófRuszin-Szendi RomuluszMagyar Honvédség

A volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz állításaival szemben Magyarország képviseletében Szalay-Bobrovniczky Kristóf részt vett a szeptember 26-i drónvédelemről tartott videokonferencián, amelyet több uniós tagország kezdeményezett.

Ruszin-Szendi
Ruszin-Szendi Romulusz. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Magyarország nélkül nem lehet hatékony drónfalat építeni Európa keleti határán”

– hangsúlyozta a miniszter, jelezve, hogy a magyar hozzájárulás elengedhetetlen a régió biztonságához.

Adaptive Hussars 2025 – a teljes képesség demonstrálása

A szeptember 25-én bemutatott országvédelmi gyakorlaton a Magyar Honvédség minden képességét bevetette, beleértve a drónvédelmi eszközöket és a Gripen vadászgépek feladatvégrehajtását. A gyakorlat a katonai képességek széles spektrumát mutatta be, cáfolva a volt vezérkari főnök téves állítását.

Nincs elszigetelődés

Alaptalan az a kijelentés is, hogy Magyarország elszigetelődne a NATO-ban és az EU-ban. A drónvédelemről tartott videokonferencia, valamint az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat világosan bizonyítja az ország nemzetközi integrációját.

Az Adaptive Hussars 2025 éppen az összhaderőnemi és nemzetközi együttműködés legnagyobb példája, amelyben NATO- és EU-tagországok katonái is részt vettek”

– fogalmazott a miniszter.

Ruszin-Szendi csúsztatott: Magyarország kulcsszerepben a drónvédelemben

Ruszin-Szendi állításaival szemben a Magyar Honvédség képességei és nemzetközi szerepvállalása teljes mértékben bizonyították, hogy Magyarország nélkül nincs hatékony védelem a keleti határon. A hamis állítások terjesztése helyett a tények beszélnek: a hazai haderő képességei modern és összehangolt szintet képviselnek, és a NATO- és EU-partnerség szilárd.

 

