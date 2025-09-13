Kiderült, hogyan építette ki saját csókos birodalmát Ruszin-Szendi

Pintér Ferenc ezredes egyértelművé tette: Ruszin-Szendi nem a katonákat, hanem saját érdekeit szolgálta. A tisztikarban olyan légkört teremtett, ahol a lojalitás nem a hazához, hanem hozzá kötődött – ezzel aláásta a honvédség tekintélyét.
A legsúlyosabb vád, hogy százmilliós luxusvillához jutott tisztázatlan körülmények között. Miközben a katonák a hazát szolgálták, Ruszin-Szendi a saját kényelmét és politikai kapcsolatait építette.
A kormánypártok világosan kimondják:
a honvédség becsülete mindennél előbbre való.
Ezért a nepotizmusnak, a visszaéléseknek és a katonai hagyományok megrontásának nincs helye a magyar közéletben.
A kormány álláspontja szerint minden érintettnek számot kell adnia a tetteiről. A közéleti tisztaság és a honvédség tekintélye érdekében Ruszin-Szendi ügye nem maradhat következmények nélkül.
Ruszin-Szendi bukása intő jel: aki a nemzet érdekei helyett saját hatalmát építi, előbb-utóbb szembenéz az igazsággal. A kormány továbbra is a tisztesség, az átláthatóság és a honvédség becsületének oldalán áll.