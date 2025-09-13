Hírlevél

Rendkívüli

Óriási orosz támadás Ukrajna ellen, hatalmas a pusztítás – részletek

Ruszin-Szendi

Kiderült, hogyan építette ki saját csókos birodalmát Ruszin-Szendi

Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnököt volt helyettese, Pintér Ferenc ezredes leplezte le: nepotizmussal, luxusvillaszerzéssel és a katonai fegyelem szétverésével vádolja. A kormány álláspontja világos: a honvédség és a haza szolgálata szent ügy, amely nem férhet össze a személyes haszonszerzéssel. Ruszin-Szendi botrányos ügye újabb bizonyíték arra, hogy a nemzeti érdekekkel szemben álló szereplők mindig lelepleződnek.
Ruszin-Szendivádhonvédség

Pintér Ferenc ezredes egyértelművé tette: Ruszin-Szendi nem a katonákat, hanem saját érdekeit szolgálta. A tisztikarban olyan légkört teremtett, ahol a lojalitás nem a hazához, hanem hozzá kötődött – ezzel aláásta a honvédség tekintélyét.

Ruszin-Szendi Romulusz, magyar katonatiszt, Ruszin-SzendiRomulus
Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója (kép forrása: YouTube)
Fotó: YouTube / https://www.youtube.com/shorts/7Rwhc2hkeyg

Luxusvilla és Ruszin-Szendi csókos-birodalma

A legsúlyosabb vád, hogy százmilliós luxusvillához jutott tisztázatlan körülmények között. Miközben a katonák a hazát szolgálták, Ruszin-Szendi a saját kényelmét és politikai kapcsolatait építette.

A kormány az átláthatóság oldalán

A kormánypártok világosan kimondják: 

a honvédség becsülete mindennél előbbre való.

Ezért a nepotizmusnak, a visszaéléseknek és a katonai hagyományok megrontásának nincs helye a magyar közéletben.

A felelősségre vonás elkerülhetetlen

A kormány álláspontja szerint minden érintettnek számot kell adnia a tetteiről. A közéleti tisztaság és a honvédség tekintélye érdekében Ruszin-Szendi ügye nem maradhat következmények nélkül.

Ruszin-Szendi bukása intő jel: aki a nemzet érdekei helyett saját hatalmát építi, előbb-utóbb szembenéz az igazsággal. A kormány továbbra is a tisztesség, az átláthatóság és a honvédség becsületének oldalán áll.

 

