Pszichológus tárta fel, milyen problémái lehetnek a nyilvános helyen fegyvert viselő Ruszin-Szendinek

Hal Melinda lapunknak nyilatkozva kiemelte, hogy Magyarországon 2025. január 1-től az életellenes fenyegetések az internetes kommentezők körében is büntethetők, ugyanúgy, mint a konkrét cselekmények.

Az erőszakkal szemben zéró toleranciát kell hirdetni”

– hangsúlyozta a szakember, hozzátéve: a fegyverviselés a közmorált rombolja, és normalizálhatja a tragédiákhoz vezető viselkedést. Olyan helyzetet láttat egy békés országban, mintha abban bárkinek szüksége lenne fegyverrel járkálnia.

Hal Melinda klinikai szakpszichológus (Fotó: Teknős Miklós/Magyar Nemzet)

Impulzuskontroll-problémái lehetnek Ruszin-Szendinek

A pszichológus szerint Ruszin-Szendi Romulusz kijelentései, miszerint az erőszak közel áll hozzá, azokra a labilis érzelmi világú emberekre hathatnak, akik hajlamosak az agresszív minták követésére.

Ha valaki fegyverrel lép a színpadra, azzal azt az érzetet kelti, hogy az erőszak elfogadható. Ez viszont nem lehet rendben”

– hangsúlyozta Hal Melinda.