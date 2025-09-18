Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lefoglalta a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét, eljárás indul ellene

pszichológus

Pszichológus tárta fel, milyen problémái lehetnek a nyilvános helyen fegyvert viselő Ruszin-Szendinek

35 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy közszereplőnek a békét kellene képviselnie, nem az erőszakot, mert különben rendkívül káros mintát közvetít a fiatalabbak számára. Ez már látható jeleket mutat a társadalomban, például a durvuló közbeszédben, a kommentekben, koncerteken és politikai megnyilvánulásokban – mondta Hal Melinda klinikai szakpszichológus az Origónak Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pszichológusbotrányRuszin-Szendi RomuluszfegyverszakemberfegyverviselésHal Melinda

Hal Melinda lapunknak nyilatkozva kiemelte, hogy Magyarországon 2025. január 1-től az életellenes fenyegetések az internetes kommentezők körében is büntethetők, ugyanúgy, mint a konkrét cselekmények. 

Az erőszakkal szemben zéró toleranciát kell hirdetni” 

– hangsúlyozta a szakember, hozzátéve: a fegyverviselés a közmorált rombolja, és normalizálhatja a tragédiákhoz vezető viselkedést. Olyan helyzetet láttat egy békés országban, mintha abban bárkinek szüksége lenne fegyverrel járkálnia.

Hal Melinda klinikai szakpszichológus (Fotó: Teknős Miklós/Magyar Nemzet)

Impulzuskontroll-problémái lehetnek Ruszin-Szendinek

A pszichológus szerint Ruszin-Szendi Romulusz kijelentései, miszerint az erőszak közel áll hozzá, azokra a labilis érzelmi világú emberekre hathatnak, akik hajlamosak az agresszív minták követésére. 

Ha valaki fegyverrel lép a színpadra, azzal azt az érzetet kelti, hogy az erőszak elfogadható. Ez viszont nem lehet rendben” 

– hangsúlyozta Hal Melinda.

Orbán Viktor dörgedelmes üzenetet küldött Ruszin-Szendinek és a Tiszának

A szakember arról is beszélt, hogy az ilyen jelenségek mögött gyakran impulzuskontroll-problémák állnak, illetve az, hogy a közszereplők a „showbiznisz” részeként relativizálják az erőszakot. „Ez lájkokról és szavazatokról szól, miközben a morális tartás háttérbe szorul” – fogalmazott.

Hal Melinda meggyőződése, hogy 

a felelős közszereplőknek a békét és a lelki nyugalmat kellene közvetíteniük. 

Az erőszak relativizálása és elbagatellizálása szerinte hosszú távon a társadalmi stabilitást veszélyezteti, ezért a kormánynak hathatósan fel kell lépnie minden ilyen tendencia ellen.

A fegyverviselési ügy háttere

Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke a Tisza Párt egyik fórumán fegyverrel vagy annak látszó tárggyal jelent meg. Az eseményről készült videofelvételeken jól kivehető egy fegyver sziluettje a katonatiszt öve tájékán. A fegyverviselési ügy nagy visszhangot váltott ki, mivel Magyarországon eddig közszereplő nyilvános rendezvényen nem viselt fegyvert. Az események után Ruszin-Szendi Romuluszt ketten is feljelentették lőfegyverrel való visszaélés gyanúja miatt.

Lefoglalta a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét, eljárás indul ellene

A rendvédelmi hatóság lefoglalta Magyar Péter bizalmi emberének, Ruszin-Szendi Romulusznak a fegyverét – futott körbe a hír a hazai sajtóban.

Mint az ismeretes, nagy botrányt kavart az elmúlt napokban, hogy egy fényképfelvétel tanúsága szerint a volt vezérkari főnök, a ma már a Tisza Párt színeiben politizáló Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon lőfegyvert viselt a ruházata alatt.

Ruszin-Szendi Romulusz titkai
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!