Pszichológus tárta fel, milyen problémái lehetnek a nyilvános helyen fegyvert viselő Ruszin-Szendinek

Hal Melinda lapunknak nyilatkozva kiemelte, hogy Magyarországon 2025. január 1-től az életellenes fenyegetések az internetes kommentezők körében is büntethetők, ugyanúgy, mint a konkrét cselekmények.
Az erőszakkal szemben zéró toleranciát kell hirdetni”
– hangsúlyozta a szakember, hozzátéve: a fegyverviselés a közmorált rombolja, és normalizálhatja a tragédiákhoz vezető viselkedést. Olyan helyzetet láttat egy békés országban, mintha abban bárkinek szüksége lenne fegyverrel járkálnia.
A pszichológus szerint Ruszin-Szendi Romulusz kijelentései, miszerint az erőszak közel áll hozzá, azokra a labilis érzelmi világú emberekre hathatnak, akik hajlamosak az agresszív minták követésére.
Ha valaki fegyverrel lép a színpadra, azzal azt az érzetet kelti, hogy az erőszak elfogadható. Ez viszont nem lehet rendben”
– hangsúlyozta Hal Melinda.
A szakember arról is beszélt, hogy az ilyen jelenségek mögött gyakran impulzuskontroll-problémák állnak, illetve az, hogy a közszereplők a „showbiznisz” részeként relativizálják az erőszakot. „Ez lájkokról és szavazatokról szól, miközben a morális tartás háttérbe szorul” – fogalmazott.
Hal Melinda meggyőződése, hogy
a felelős közszereplőknek a békét és a lelki nyugalmat kellene közvetíteniük.
Az erőszak relativizálása és elbagatellizálása szerinte hosszú távon a társadalmi stabilitást veszélyezteti, ezért a kormánynak hathatósan fel kell lépnie minden ilyen tendencia ellen.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke a Tisza Párt egyik fórumán fegyverrel vagy annak látszó tárggyal jelent meg. Az eseményről készült videofelvételeken jól kivehető egy fegyver sziluettje a katonatiszt öve tájékán. A fegyverviselési ügy nagy visszhangot váltott ki, mivel Magyarországon eddig közszereplő nyilvános rendezvényen nem viselt fegyvert. Az események után Ruszin-Szendi Romuluszt ketten is feljelentették lőfegyverrel való visszaélés gyanúja miatt.
A rendvédelmi hatóság lefoglalta Magyar Péter bizalmi emberének, Ruszin-Szendi Romulusznak a fegyverét – futott körbe a hír a hazai sajtóban.
Mint az ismeretes, nagy botrányt kavart az elmúlt napokban, hogy egy fényképfelvétel tanúsága szerint a volt vezérkari főnök, a ma már a Tisza Párt színeiben politizáló Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon lőfegyvert viselt a ruházata alatt.