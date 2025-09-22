Folytatódik a Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza Párt körül kirobbant fegyverviselési botrány. Budai Gyula miniszteri biztos rendzavarás szabálysértésének gyanújával tett feljelentést az Országos Rendőr-főkapitányságon Ruszin-Szendi Romulusz ügyében - értesült a Magyar Nemzet.

A feljelentés szerint egy szeghalmi felvételen, majd egy másik tiszás fórumon is olyan tárgy látszott a volt vezérkari főnöknél, amely kézifegyvernek bizonyult. A rendőrség később lefoglalta a fegyvert, és szabálysértési eljárás indult.

Budai indoklása kiemeli, hogy az eset különösen súlyos, mert Ruszin-Szendi közelében fiatalkorúak is voltak, így a jelenlétükben történő fegyverviselés különös jogi és erkölcsi aggályokat vet fel.

A történet a nyilvánosságra került videók nyomán robbant ki, amelyek után Magyar Péter honvédelmi tanácsadója beismerte: valóban fegyver volt nála.

Az egyre komolyabb következményekkel fenyegető botrány hátterében fontos szerepet játszanak a bukott vezérkari főnök korábbi, erőszakra utaló kijelentései is: Ruszin-Szendi több alkalommal is arról beszélt, hogy az utcai akciók és akár az erő alkalmazása egyaránt szóba jöhet a hatalom megszerzéséhez, egy fórumon pedig azt mondta:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni".




