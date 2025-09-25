Újabb képek bizonyítják, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyvert hordhatott

Újabb fotók láttak napvilágot Ruszin-Szendi Romuluszról, amelyek egyértelműen azt mutatják, hogy a Tisza Párt honvédelmi szakértője a kabátja alatt többször is fegyvert hordott.

Ruszin-Szendi Romulusz kockázatot jelenthetett a rendezvényeken megjelentek biztonságára

Az egyik felvétel a ferencvárosi országjáráson készült, ahol jól kivehető, hogy Ruszin-Szendi kabátja alatt egy pisztoly dudorodik. Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője korábban elismerte, hogy valóban fegyvert hordott magánál szakértőjük. Az eset miatt a rendőrség lefoglalta a fegyvert, valamint visszavonta Ruszin-Szendi engedélyét.

Pintér Ferenc volt vezérkari helyettes szerint a politikus nagy valószínűséggel egy Glock 17-est viselt. A szakértő hangsúlyozta:

Egy felelős, katonai kiképzést kapott ember soha nem menne tömegbe fegyverrel, különösen nem úgy, hogy nyilvánosan fórumot tart.”

A botrányos fegyverviselés súlyát tovább növeli Ruszin-Szendi Romulusz nyilvános eseményeken bemutatott agresszív viselkedése.

Márciusban újságírókkal került összetűzésbe, egy alkalommal meglökött egy riportert, de emellett több olyan súlyosan fenyegető kijelentést is tett, mint például az, hogy „viszket a tenyere”, vagy hogy „minden, amivel ölni lehet, közel áll a szívéhez.”

Az új bizonyítékok megerősítik azt a gyanút, amely alapján a Tisza Párt katonai szakértője súlyos kockázatot jelenthetett a nyilvános rendezvényeken megjelentek, többek között a fiatalkorúak biztonságára is.