„Politikailag rendkívül deviáns magatartás, ha valaki éles fegyverrel megy politikai fórumra”

Szokatlan és politikailag rendkívül deviáns magatartás, hogy Ruszin-Szendi Romulusznál fegyver, vagy fegyvernek látszó tárgy volt egy politikai fórumon – ezt mondta az Origónak ifj. Lomnici Zoltán, majd hozzátette: ez akkor is így van, ha a volt vezérkari főnöknek volt fegyverre engedélye, a közéletben ugyanis a fegyveres jelenlét nyomasztó üzenetet hordoz.

Ruszin-Szendi Romulusz a politikai fórumon Fotó: Képernyőfotó

Az alkotmányjogászt annak kapcsán kérdeztük, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök, Magyar Péter honvédelmi tanácsadója fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg a Tisza Párt fórumán. Az Origo felvételt is bemutatott, ezen pedig Ruszin-Szendi testén, övénél egyértelműen kirajzolódik egy fegyverszerű sziluett.

Számít, hogy milyen összejövetel volt?

A szakértőt arról kérdeztük, számít-e milyen gyűlésen vett részt Ruszin-Szendi Romulusz. „Ebben az esetben a Tisza Párt egyik belső fórumáról volt szó, az ilyen összejöveteleket nem a gyülekezési jog szabályozza. A lőfegyverekről szóló törvényt és az ahhoz kapcsolódó rendeletet ugyanakkor ilyenkor is be kell tartani, ezek pedig igen szigorúan meghatározzák, ki és milyen feltételek mellett tarthat, viselhet, szállíthat fegyvert" – kezdte ifj. Lomnici Zoltán. (A szakember által említett rendelkezések lényegét az Origo részletesen itt ismertette.)

A nem széles nyilvánosságnak szóló rendezvénynél az a kérdés, hogy az érintett jogszerűen tartja-e magánál a fegyvert, rendelkezik-e viselési engedéllyel, és betartja-e a szigorú szabályokat

– magyarázta ifj. Lomnici Zoltán. Ha nem, a büntető törvénykönyv rendelkezései jönnek szóba. Hozzátesszük: Ruszin-Szendi fegyverbotránya kapcsán már érkezett bejelentés a rendőrségre lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt.

Jogi megközelítésű okfejtését ifj. Lomnici Zoltán azzal folytatta: más lenne a helyzet, ha olyan gyűlésről volna szó, amelynek a gyülekezési törvény adja meg a jogi kereteit. A törvény ugyanis békés és fegyvertelen összejövetelek megtartására ad lehetőséget, és kifejezetten tiltja, hogy a résztvevők lőfegyvert, lőszert, robbanóanyagot, az élet kioltására alkalmas eszközt vigyenek magukkal.