„Politikailag rendkívül deviáns magatartás, ha valaki éles fegyverrel megy politikai fórumra”

Szokatlan és politikailag rendkívül deviáns magatartás, hogy Ruszin-Szendi Romulusznál fegyver, vagy fegyvernek látszó tárgy volt egy politikai fórumon – ezt mondta az Origónak ifj. Lomnici Zoltán, majd hozzátette: ez akkor is így van, ha a volt vezérkari főnöknek volt fegyverre engedélye, a közéletben ugyanis a fegyveres jelenlét nyomasztó üzenetet hordoz.
Az alkotmányjogászt annak kapcsán kérdeztük, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök, Magyar Péter honvédelmi tanácsadója fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg a Tisza Párt fórumán. Az Origo felvételt is bemutatott, ezen pedig Ruszin-Szendi testén, övénél egyértelműen kirajzolódik egy fegyverszerű sziluett.
A szakértőt arról kérdeztük, számít-e milyen gyűlésen vett részt Ruszin-Szendi Romulusz. „Ebben az esetben a Tisza Párt egyik belső fórumáról volt szó, az ilyen összejöveteleket nem a gyülekezési jog szabályozza. A lőfegyverekről szóló törvényt és az ahhoz kapcsolódó rendeletet ugyanakkor ilyenkor is be kell tartani, ezek pedig igen szigorúan meghatározzák, ki és milyen feltételek mellett tarthat, viselhet, szállíthat fegyvert" – kezdte ifj. Lomnici Zoltán. (A szakember által említett rendelkezések lényegét az Origo részletesen itt ismertette.)
A nem széles nyilvánosságnak szóló rendezvénynél az a kérdés, hogy az érintett jogszerűen tartja-e magánál a fegyvert, rendelkezik-e viselési engedéllyel, és betartja-e a szigorú szabályokat
– magyarázta ifj. Lomnici Zoltán. Ha nem, a büntető törvénykönyv rendelkezései jönnek szóba. Hozzátesszük: Ruszin-Szendi fegyverbotránya kapcsán már érkezett bejelentés a rendőrségre lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt.
Jogi megközelítésű okfejtését ifj. Lomnici Zoltán azzal folytatta: más lenne a helyzet, ha olyan gyűlésről volna szó, amelynek a gyülekezési törvény adja meg a jogi kereteit. A törvény ugyanis békés és fegyvertelen összejövetelek megtartására ad lehetőséget, és kifejezetten tiltja, hogy a résztvevők lőfegyvert, lőszert, robbanóanyagot, az élet kioltására alkalmas eszközt vigyenek magukkal.
Ezután a szakember arról beszélt: rendkívül szokatlan Magyarországon, hogy valaki politikai fórumon fegyvernek látszó tárggyal jelenik meg. „Egy volt vezérkari főnök esetében, aki a katonai hivatásból adódóan ismeri a fegyverek kezelését, sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy éles lőfegyver volt nála, mintsem pusztán utánzat. Még engedéllyel tartott fegyver esetén is kirívó és társadalmi veszélyességgel járó magatartás, ha valaki politikai eseményre magával viszi" – fogalmazott az alkotmányjogász, aki aggasztónak nevezte Ruszin-Szendi Romolusz magatartását.
Ifj. Lomnici Zoltán a jogból levezethető politikai és morális megfontolásokról is beszélt.
Egy politikai szereplőnek, ráadásul volt vezérkari főnöknek fokozott felelőssége van abban, hogy kerülje a fegyverhasználat normalizálását a közéletben. A közelmúltban történt Charlie Kirk-eset is megmutatta, hogy a fegyverek politikai térbe való beemelése veszélyesen eszkalálhatja a feszültségeket
- fogalmazott.
A szakértő ezután arra tért ki: már a fegyvernek látszó tárgy is alkalmas arra, hogy a jelenlévőkben riadalmat keltsen. „Nem véletlen, hogy számos bűncselekménynél minősítő körülményként határozták meg fegyveres elkövetést. A büntetőjog ebből a szempontból a fegyvernek látszó tárgyat is fegyvernek tekinti" – fogalmazott az alkotmányjogász, majd felidézte: a Kúria is megerősítette, hogy fenyegetéskor a lőfegyver utánzatával ugyanaz a pszichikai hatás érhető el, mint a valódi fegyverrel. „Mindezek mellett figyelembe kell venni az alany katonai múltját is: vezérkari főnökként éles lőfegyverekhez szokott, így nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem pusztán utánzat, hanem tényleges, engedéllyel tartott lőfegyver volt nála" – fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán. Feltételezését megerősíti Ruszin-Szendi Romulusz korábbi helyettesének nyilatkozata. Pintér Ferenc a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott: 95 százalék, hogy a volt vezérkari főnöknél éles lőfegyver, egy Glock típusú pisztoly volt.
Ifj. Lomnici Zoltán végezetül arra mutatott rá: az alaptörvény a békés gyülekezés jogát rögzíti, amelyet a gyülekezési törvény konkretizál azzal, hogy a rendezvényen részt vevők kötelesek fegyvertelenül megjelenni. Ez a követelmény nem pusztán formai: célja, hogy a közéletben részt venni kívánók biztonságban érezzék magukat, és a viták erőszak nélkül zajlódjanak. Ezt egészíti ki az alaptörvény másik rendelkezése, amely kimondja, hogy mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. „E jog sérelmével is összefügg, ha egy közszereplő fegyverrel vagy annak utánzatával jelenik meg, mivel az objektíve alkalmas mások személyi biztonságérzetének megingatására" – mondta az alkotmányjogász, aki összegzésképpen azt mondta: politikailag szokatlan és aggasztó, jogilag több szempontból törvényellenes lehet, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyvert, vagy annak látszó tárgyat viselt a ruhája alá és azzal szerepelt a Tisza Párt fórumán.