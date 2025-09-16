Ruszin-Szendi Romulusz: Amivel ölni lehet, az közel áll a szívemhez

Minden amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez – mondta Ruszin-Szendi Romulusz korábban a Retró Rádió Bochkor című műsorában.

Ha Ruszin-Szendinek nincs fegyverviselési engedélye, akkor az élés lőfegyver esetében kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel járhat, Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság hivatalos Facebook-oldala

Az Origo korábban beszámolt róla: Magyar Péter honvédelmi szakértője fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelenik meg Tisza párt fórumain, miközben „szeretetországról” papol a hallgatóságnak. Magyarországon egyébként a fegyverek birtoklását és viselését egy 2004. évi törvény szabályozza.

Ruszin-Szendi ráfizethet

A törvény nagyon szigorú, lőfegyver viselése csak kivételesen, engedélyhez kötve lehetséges. Például a sportlövők lőfegyvert birtokolhatnak, ha lövészklub tagjai, rendszeres versenyzők, és engedéllyel rendelkeznek. Vadászok vadászati célra tarthatnak vadászfegyvert, szintén engedéllyel, de lehet fegyver a gyűjtőknél is, bizonyos feltételek mellett.

Ha Ruszin-Szendinek nincs fegyverviselési engedélye, akkor az élés lőfegyver esetében kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel járhat, ha gázpisztoly volt nála, az pedig szabálysértés, és adott esetben pénzbüntetést kaphat.