Menczer: Ruszin-Szendi kóros vonzalmat érez a fegyverek iránt

Rajtunk nincsen fegyver, viszont Ruszin-Szendi Romuluszon volt. Valami hihetetlen szerelmet és vonzalmat érez a lőfegyverek vagy az élet kioltására alkalmas eszközök irányába. Ezt is elmondta egy rádióban, nagy kacarászások közepette – mondja Facebook-videójában Menczer Tamás.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel járkál lakossági fórumokra. Fotó: Képernyőfotó

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett: láttuk, hogy az agresszív viselkedés sem Ruszin-Szendi Romulusztól, sem a Tisza Párttól nem áll távol.

„Kakaskodás, hangoskodás, balhé. Ugye ellökött már újságírót. Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza Párt környékén hallhatóak az akasztásra, a főbelövésre, egyáltalán a fizikai megsemmisítésre való felhívások. Ez Magyar Péterrel jelent meg a magyar belpolitikában, közéletben, és most a bukásuk után csak erősödik” – tette hozzá.

Mint arról az Origo elsőként beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egy (vagy több) rendezvényére, miközben a tiszás „szeretetországról” beszélt a hallgatóságnak. A botrányra azóta már a Honvédelmi Minisztérium is reagált lapunknak. Szalay-Boborovniczky Kristóf pedig arról írt, hogy nem ez volt az egyetlen eset: korábban intézkedni is kellett a tiszás honvédelmi szakértő ellen hasonló ügyben.