A rendezvényen készült felvételeken a ruházat alatti dudor az oldalsó, deréktájékon látható. A kontúr lapos, téglalap-szerű, tehát ez a forma a gyakorlatban leginkább kompakt vagy mid-size fél-automata pisztoly tokjára hasonlít – mondta a Borsnak egy lőtér üzemeltetője Ruszin-Szendi Romulusz botránya kapcsán.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyvere több százezer forintot ér. Fotó: Képernyőfotó

Mint arról az Origo elsőként beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egy (vagy több) rendezvényére, miközben a tiszás „szeretetországról” beszélt a hallgatóságnak. A botrányra azóta már a Honvédelmi Minisztérium is reagált lapunknak.

Mennyibe kerülhetett Ruszin-Szendi fegyvere?

„Ugyanakkor a képből nem lehet egyértelműen megállapítani. Van, ahol nagyobbnak néz ki, sőt, egyik felvételen akkora, hogy akár egy Uzi is lehet” – fogalmazott szakértő. A '90-es években, amikor megalakultak az első különleges rendvédelmi szolgálatok Magyarországon, akkor nagyon elterjedt volt ez a típus.

Glock

Fotó: ARTFULLY PHOTOGRAPHER / Shutterstock

A német Heckler&Koch fegyverek a világ elit hadseregeinek és rendőrségeinek a kedvence. Letisztult, elegáns, mégis kifejezetten harcias forma. A Glock a világ legismertebb pisztolya, osztrák találmány. A civil önvédelem mellett szolgálati fegyverként is szokták használni ezt a típust. Mindkét típus piaci ára ma Magyarországon 300-350 ezer forint.