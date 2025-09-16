Hírlevél

Rendkívüli

Elrettentő erődemonstráció: aki fenyegeti Oroszországot, könyörtelen válaszra számíthat

A Tisza Párt rendezvényén készült felvételek alapján a deréktájon kirajzolódó dudor egy kompakt vagy közepes méretű félautomata pisztoly tokjára hasonlíthat – mondta a Borsnak egy lőtér üzemeltetője Ruszin-Szendi Romulusz botrányáról. A szakértő szerint a forma leginkább Glock vagy Heckler&Koch típusra emlékeztet, amelyek piaci ára Magyarországon 300–350 ezer forint körül mozog.
Ruszin-Szendi RomuluszTisza Pártfegyver

A rendezvényen készült felvételeken a ruházat alatti dudor az oldalsó, deréktájékon látható. A kontúr lapos, téglalap-szerű, tehát  ez a forma a gyakorlatban leginkább kompakt vagy mid-size fél-automata pisztoly tokjára hasonlít – mondta a Borsnak egy lőtér üzemeltetője Ruszin-Szendi Romulusz botránya kapcsán.

Ruszin-Szendi Romulusz, fegyver
Ruszin-Szendi Romulusz fegyvere több százezer forintot ér. Fotó: Képernyőfotó

Mint arról az Origo elsőként beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egy (vagy több) rendezvényére, miközben a tiszás „szeretetországról” beszélt a hallgatóságnak.  A botrányra azóta már a Honvédelmi Minisztérium is reagált lapunknak.

 

Mennyibe kerülhetett Ruszin-Szendi fegyvere?

 „Ugyanakkor a képből nem lehet egyértelműen megállapítani. Van, ahol nagyobbnak néz ki, sőt, egyik felvételen akkora, hogy akár egy Uzi is lehet” – fogalmazott szakértő.  A '90-es években, amikor megalakultak az első különleges rendvédelmi szolgálatok Magyarországon, akkor nagyon elterjedt volt ez a típus. 

Bangkok,,Thailand,-,April,14,,2021,:,Glock,19x,And
Glock
Fotó: ARTFULLY PHOTOGRAPHER /  Shutterstock 

 

A német  Heckler&Koch fegyverek a világ elit hadseregeinek és rendőrségeinek a kedvence. Letisztult, elegáns, mégis kifejezetten harcias forma. A Glock a világ legismertebb pisztolya, osztrák találmány. A civil önvédelem mellett szolgálati fegyverként is szokták használni ezt a típust.  Mindkét típus piaci ára ma Magyarországon 300-350 ezer forint.

 

 

