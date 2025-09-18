Fegyveres politikusok, uszítás, erőszak, akasztás – ez lenne a Tisza szeretetországa?

A rendőrség ma intézkedett Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében, mert fegyverrel ment az emberek közé. Ezt maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is elismerte – írta közösségimédia-bejegyzésében Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára.

Ruszin-Szendi Romulusz

Fotó: Képernyőfotó

Ruszin-Szendi Romulusz akár gyerekek és idősek között is járkálhatott fegyverrel

Az államtitkár közölte: a rendőrséghez több feljelentés érkezett, ezért az eljárás megindult. Arra is kitért Rétvári, hogy hányszor történhetett meg, hogy civilek, köztük gyerekek és idősek között járt-kelt fegyverrel Ruszin-Szendi? Mindeközben pedig, ahogyan az államtitkár fogalmaz: