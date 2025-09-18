Hírlevél

Rendkívüli

Felmérés: nyerésre áll a Fidesz, a magyarok többsége Orbán Viktort akarja

Ruszin-Szendi Romulusz

Fegyveres politikusok, uszítás, erőszak, akasztás – ez lenne a Tisza szeretetországa?

Ez lenne a Tisza „szeretetországa”? Ki tudja, hányszor történt meg, hogy civilek, köztük gyerekek és idősek között járt-kelt fegyverrel – tette fel a kérdést Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya ügyében.
A rendőrség ma intézkedett Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében, mert fegyverrel ment az emberek közé. Ezt maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is elismerte – írta közösségimédia-bejegyzésében Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára.

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz
Fotó: Képernyőfotó

Ruszin-Szendi Romulusz akár gyerekek és idősek között is járkálhatott fegyverrel

Az államtitkár közölte: a rendőrséghez több feljelentés érkezett, ezért az eljárás megindult. Arra is kitért Rétvári, hogy hányszor történhetett meg, hogy civilek, köztük gyerekek és idősek között járt-kelt fegyverrel Ruszin-Szendi? Mindeközben pedig, ahogyan az államtitkár fogalmaz:

„Rendszeresen fenyeget, erőszakot vizionál, újságírókat lökdös, és olyan kijelentéseket tesz, mint hogy »viszket a tenyere« – és meg is tudná csinálni, mert ki van képezve rá. Ez lenne a Tisza »szeretetországa«. Fegyveres politikusok, uszítás, erőszak, akasztás…”

 

