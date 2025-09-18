Fegyverbotrány: több százezer forintos pénzbírságot is kaphat Magyar Péter bizalmasa

Szabálysértési előkészítő eljárást indított a rendőrség csütörtökön Ruszin-Szendi Romulusz ügyében – erről adott ki közleményt a rendőrség annak apropóján, hogy Magyar Péter egyik legközvetlenebb bizalmasa az egyik lakossági fórumon pisztollyal az övén jelent meg. A rendőrök lefoglalták a volt vezérkari főnök fegyverét, sajtóhírek szerint emellett fegyverviselési engedélyét is visszavonták. A rendőrségi eljárás folyamatban van.

Ruszin-Szendi Romulusz reakciója „értelmetlen és indokolatlan” volt korábbi helyettese szerint (Forrás: Képernyőfotó)

Ha bebizonyosodik, hogy Ruszin-Szendi szabálysértést követett el, alaposan megütheti a bokáját, ugyanis

valószínűsíthető, hogy a fegyverbotrányban rendzavarás miatt indult a szabálysértési eljárás, aminek gyanújával Tényi István tette meg a feljelentését. A volt vezérkari főnökre akár négyszázezer forintos pénzbírságot is kiszabhatnak,

de elméletileg elzárásra is ítélhetik, a rendzavarás ugyanis az elzárással is büntethető szabálysértések kategóriájába esik. Bár Ruszin-Szendinél ez minden bizonnyal nem jön szóba, jó tudni ugyanakkor, hogy az így kirótt büntetést fogházban kell letölteni, rendzavarásnál pedig maximum hatvan napig tarthat.

Ruszin-Szendi Romulusz leleplező videófelvételen szerepel

Ismert, egy Szeghalmon készült videófelvételen úgy tűnt, hogy a Tisza Párt szakértője kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére.

Magyar Péter azóta beismerte: valóban fegyver volt a korábbi vezérkari főnöknél.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy Ruszin-Szendi többször is utalt rá: a hatalom megszerzéséért utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig arról beszélt: „Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét”.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak.

Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatokat. Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán pedig így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni”