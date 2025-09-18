Fegyverbotrány: több százezer forintos pénzbírságot is kaphat Magyar Péter bizalmasa

Szabálysértési előkészítő eljárást indított a rendőrség csütörtökön Ruszin-Szendi Romulusz ügyében – erről adott ki közleményt a rendőrség annak apropóján, hogy Magyar Péter egyik legközvetlenebb bizalmasa az egyik lakossági fórumon pisztollyal az övén jelent meg. A rendőrök lefoglalták a volt vezérkari főnök fegyverét, sajtóhírek szerint emellett fegyverviselési engedélyét is visszavonták. A rendőrségi eljárás folyamatban van.
Ha bebizonyosodik, hogy Ruszin-Szendi szabálysértést követett el, alaposan megütheti a bokáját, ugyanis
valószínűsíthető, hogy a fegyverbotrányban rendzavarás miatt indult a szabálysértési eljárás, aminek gyanújával Tényi István tette meg a feljelentését. A volt vezérkari főnökre akár négyszázezer forintos pénzbírságot is kiszabhatnak,
de elméletileg elzárásra is ítélhetik, a rendzavarás ugyanis az elzárással is büntethető szabálysértések kategóriájába esik. Bár Ruszin-Szendinél ez minden bizonnyal nem jön szóba, jó tudni ugyanakkor, hogy az így kirótt büntetést fogházban kell letölteni, rendzavarásnál pedig maximum hatvan napig tarthat.
Ismert, egy Szeghalmon készült videófelvételen úgy tűnt, hogy a Tisza Párt szakértője kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére.
Magyar Péter azóta beismerte: valóban fegyver volt a korábbi vezérkari főnöknél.
Azt is érdemes megemlíteni, hogy Ruszin-Szendi többször is utalt rá: a hatalom megszerzéséért utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig arról beszélt: „Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét”.
Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak.
Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatokat. Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán pedig így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni”