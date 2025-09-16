Szakértő: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése nagyobb kockázat, mint védelem

A biztonságpolitikai szakértő a Ruszin-Szendi Romuluszról készült felvételre reagált, amelyen a volt vezérkari főnök a Tisza Párt egyik fórumán fegyvernek tűnő tárggyal a ruhája alatt jelent meg. Horváth a Magyar Nemzetnek kifejtette: „Magyarország nem a Vadnyugat, hanem biztonságos ország, ahol semmi sem indokolja, hogy egy nyugalmazott katonai vezető állandóan fegyvert hordjon magánál.”

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt fórumain lőfegyverrel jelent meg Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság hivatalos Facebook-oldala

Horváth József hozzátette: érdemes lenne megnézni a hátterét annak, valaki miért gondolhatja, hogy a biztonsága garantálásához éles lőfegyverre van szüksége, amelyet ráadásul nagyobb rendezvényeken is magánál tart.

Fegyverviselés: szabályos vagy szabálytalan?

A biztonsági szakértő emlékeztetett: akár éles fegyverről, akár gázpisztolyról volt szó, annak birtoklásához és viseléséhez engedély szükséges. Ennek hiányában a cselekmény szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősülne. Hozzátette: a katonai vezetők többsége nyugdíjba vonulása után nem is kérvényezi a fegyverviselési engedélyt, részben a szigorú engedélyezési eljárás miatt.