Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merénylet volt? Fehéroroszország megszólalt a dróntámadásokról – sokkoló, amit mondtak

Ruszin-Szendi Romulusz

Szakértő: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése nagyobb kockázat, mint védelem

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Komoly biztonsági kockázatot jelenthet, ha egy volt katonai vezető fegyvert visz nyilvános eseményre – figyelmeztet Horváth József biztonságpolitikai szakértő.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendi RomuluszTisza PártHorváth Józsefbotrányfegyverviselés

A biztonságpolitikai szakértő a Ruszin-Szendi Romuluszról készült felvételre reagált, amelyen a volt vezérkari főnök a Tisza Párt egyik fórumán fegyvernek tűnő tárggyal a ruhája alatt jelent meg. Horváth a Magyar Nemzetnek kifejtette: „Magyarország nem a Vadnyugat, hanem biztonságos ország, ahol semmi sem indokolja, hogy egy nyugalmazott katonai vezető állandóan fegyvert hordjon magánál.”

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt fórumain lőfegyverrel jelent meg Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság hivatalos Facebook-oldala

Horváth József hozzátette: érdemes lenne megnézni a hátterét annak, valaki miért gondolhatja, hogy a biztonsága garantálásához éles lőfegyverre van szüksége, amelyet ráadásul nagyobb rendezvényeken is magánál tart.

Fegyverviselés: szabályos vagy szabálytalan?

A biztonsági szakértő emlékeztetett: akár éles fegyverről, akár gázpisztolyról volt szó, annak birtoklásához és viseléséhez engedély szükséges. Ennek hiányában a cselekmény szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősülne. Hozzátette: a katonai vezetők többsége nyugdíjba vonulása után nem is kérvényezi a fegyverviselési engedélyt, részben a szigorú engedélyezési eljárás miatt.

Ruszin-Szendinek „viszket a tenyere”. Fegyverrel jár az emberek között a Tisza bukott tábornoka? – videó

A biztonságpolitikai szakértő különösen problémásnak nevezte Ruszin-Szendi egy korábbi rádióinterjúban elhangzott szavait: 

minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez.” 

Horváth szerint egy ilyen kijelentést pszichológiai alkalmassági vizsgálaton is komolyan mérlegelnének. 

 

Ruszin-Szendi Romulusz titkai
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!