Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi nem teszi zsebre, amit a Honvédelmi Minisztérium válaszolt az Origónak

Fegyverrel vagy annak utánzatával gyülekezni tilos, az ilyen eszközök jelenléte a rendezvény biztonságát veszélyezteti, ezért a rendőrségnek törvényi kötelezettsége intézkedni – közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) az Origónak adott válaszában. A HM válaszlevelében kiemeli, hogy Ruszin-Szendi Romuluszra is a civil állampolgárokra vonatkozó szigorú szabályok érvényesek, és a volt vezérkari főnöknek tartalékos katonaként sincs jogalapja fegyverviselésre.
Kérdésünkre, hogy nyilvános rendezvényeken milyen szabályozás vonatkozik a fegyverviselésre, kifejtették: a gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel vagy annak utánzatával tilos, az ilyen eszközök jelenléte a rendezvény biztonságát veszélyezteti, ezért a rendőrség ilyen esetben a törvény alapján intézkedni köteles – áll a Honvédelmi Minisztérium (HM) Sajtóosztálya által az Origónak küldött e-mailben.

Ruszin-Szendi Romulusz kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Fotó: Képernyőfotó
Ruszin-Szendi Romulusz jól láthatóan kézifegyvert viselt a Tisza Párt legalább egy nyilvános rendezvényén (Kép forrása: Youtube)

Mint arról az Origo elsőként beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egy (vagy több) rendezvényére, miközben a tiszás „szeretetországról” beszélt a hallgatóságnak. A HM sajtómunkatársa hangsúlyozza: 

Ruszin-Szendi Romuluszra ugyanazok a fegyverviselési szabályok vonatkoznak, mint bármely más magyar civil állampolgárra. Mint volt katona, semmilyen jogalapja nincs annak, hogy fegyvert viseljen. 

írták, hozzátetéve, hogy minden esetben a Belügyminisztérium adja ki a fegyverviselési és fegyvertartási engedélyt.

Szakértő: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése nagyobb kockázat, mint védelem

„A civil fegyverviselésre a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény, valamint a 253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet az irányadó.

Ezek alapján Magyarországon közterületen fegyvert viselni tilos, és a fegyvertartási, illetve viselési engedélyeket kizárólag a rendőrség adhatja ki szigorú feltételek mellett” 

– válaszolta a HM Sajtóosztálya lapunknak.

Börtöne kerülhet Ruszin a fegyvere miatt?

Mint korábban megírtuk, még bizonyos gáz-riasztó- (Flaubert) pisztolyok is éles lőfegyvernek számítanak. 

Utóbbival bukott meg például a móri bankrablás miatt ártatlanul elítélt Kaiser Ede is, akit lőfegyverrel való visszaéléssel vádoltak meg, és az ügyész négy év börtönt kért rá.

Más a helyzet a gáz- és riasztófegyvereknél, azok nem minősülnek lőfegyvernek, tehát nem ugyanazok a szigorú szabályok vonatkoznak rájuk, mint az éles fegyverekre. Bárki szabadon vásárolhat gázpisztolyt, de azt jelenteni kell az illetékes rendőrkapitányságon. Viselésük pedig engedélyhez kötött. A fegyverviselési engedély a rendőrségtől kell kérni, önvédelemre használható, de csak arányos módon. Tehát, ha Ruszin-Szendi Romulusznál gázpisztoly volt, azt is csak engedéllyel viselhette.

 

Ruszin-Szendi Romulusz titkai
