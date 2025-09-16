Ruszin-Szendi nem teszi zsebre, amit a Honvédelmi Minisztérium válaszolt az Origónak

Kérdésünkre, hogy nyilvános rendezvényeken milyen szabályozás vonatkozik a fegyverviselésre, kifejtették: a gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel vagy annak utánzatával tilos, az ilyen eszközök jelenléte a rendezvény biztonságát veszélyezteti, ezért a rendőrség ilyen esetben a törvény alapján intézkedni köteles – áll a Honvédelmi Minisztérium (HM) Sajtóosztálya által az Origónak küldött e-mailben.
Mint arról az Origo elsőként beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egy (vagy több) rendezvényére, miközben a tiszás „szeretetországról” beszélt a hallgatóságnak. A HM sajtómunkatársa hangsúlyozza:
Ruszin-Szendi Romuluszra ugyanazok a fegyverviselési szabályok vonatkoznak, mint bármely más magyar civil állampolgárra. Mint volt katona, semmilyen jogalapja nincs annak, hogy fegyvert viseljen.
– írták, hozzátetéve, hogy minden esetben a Belügyminisztérium adja ki a fegyverviselési és fegyvertartási engedélyt.
„A civil fegyverviselésre a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény, valamint a 253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet az irányadó.
Ezek alapján Magyarországon közterületen fegyvert viselni tilos, és a fegyvertartási, illetve viselési engedélyeket kizárólag a rendőrség adhatja ki szigorú feltételek mellett”
– válaszolta a HM Sajtóosztálya lapunknak.
Mint korábban megírtuk, még bizonyos gáz-riasztó- (Flaubert) pisztolyok is éles lőfegyvernek számítanak.
Utóbbival bukott meg például a móri bankrablás miatt ártatlanul elítélt Kaiser Ede is, akit lőfegyverrel való visszaéléssel vádoltak meg, és az ügyész négy év börtönt kért rá.
Más a helyzet a gáz- és riasztófegyvereknél, azok nem minősülnek lőfegyvernek, tehát nem ugyanazok a szigorú szabályok vonatkoznak rájuk, mint az éles fegyverekre. Bárki szabadon vásárolhat gázpisztolyt, de azt jelenteni kell az illetékes rendőrkapitányságon. Viselésük pedig engedélyhez kötött. A fegyverviselési engedély a rendőrségtől kell kérni, önvédelemre használható, de csak arányos módon. Tehát, ha Ruszin-Szendi Romulusznál gázpisztoly volt, azt is csak engedéllyel viselhette.