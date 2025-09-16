Ruszin-Szendi nem teszi zsebre, amit a Honvédelmi Minisztérium válaszolt az Origónak

Kérdésünkre, hogy nyilvános rendezvényeken milyen szabályozás vonatkozik a fegyverviselésre, kifejtették: a gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel vagy annak utánzatával tilos, az ilyen eszközök jelenléte a rendezvény biztonságát veszélyezteti, ezért a rendőrség ilyen esetben a törvény alapján intézkedni köteles – áll a Honvédelmi Minisztérium (HM) Sajtóosztálya által az Origónak küldött e-mailben.

Ruszin-Szendi Romulusz jól láthatóan kézifegyvert viselt a Tisza Párt legalább egy nyilvános rendezvényén (Kép forrása: Youtube)

Mint arról az Origo elsőként beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egy (vagy több) rendezvényére, miközben a tiszás „szeretetországról” beszélt a hallgatóságnak. A HM sajtómunkatársa hangsúlyozza:

Ruszin-Szendi Romuluszra ugyanazok a fegyverviselési szabályok vonatkoznak, mint bármely más magyar civil állampolgárra. Mint volt katona, semmilyen jogalapja nincs annak, hogy fegyvert viseljen.

– írták, hozzátetéve, hogy minden esetben a Belügyminisztérium adja ki a fegyverviselési és fegyvertartási engedélyt.