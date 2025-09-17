Ruszin-Szendi Romulusz mosdatása: Kocsis Máté szerint a 444 elnyerte a heti sajtóhulladék-díjat

A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán írt bejegyzésében úgy fogalmazott, az sem zavarta meg a “cikk” alkotóját a kényszeres s€ggnyalásban, hogy

maga Ruszin sem cáfolta, hogy fegyvert viselt egy lakossági fórumon, sőt közben még Magyar Péter is elismerte, hogy valóban az volt.

Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon valami egész furcsával az oldalán. Ezt nevezik fegyvernek látszó tárgynak

Fotó: https://www.youtube.com

„Ám a 444-es propaganda nem aluszik, nem pihen. Gyárt, ont, mosdat: “ráncot vetett a dzsekije”. A legszánalmasabb viszont mégiscsak Ruszin-Szendi Romulusz, aki azóta azzal vergődik és nyafog, hogy csak azért volt nála lőfegyver, mert őt fenyegették. Brü-hü-hü. Hát, bizony, ez már csak ilyen" – írta Kocsis Máté, hozzátéve, a nagy bátor katona meg összecsinálja magát, ha politikusként kap néhány megjegyzést. „Egyszer szívesen összeírom neki, hogy például én hány és hány fenyegetést kapok, (ahogy sokan mások is), és mégsem hordok magammal pisztolyt" – tette hozzá a kormánypárti politikus.

Ruszin-Szendi Romulusz arcoskodik

Kocsis kitért arra is,

vajon mi volt a terv a kis erőszakos-lökdösődős huszárunk fejében? Ha valaki közelebb megy hozzá, azt lelövi? Vagy mi?

„Mindeközben azzal arcoskodik egy podcast-ban, hogy: “amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez”, máskor meg közli, hogy “viszket a tenyere”, meg hogy ő “ki is van képezve erre”.

Arra viszont elfelejtette kiképezni magát a sültbunkó, hogy fegyverrel nem lófrálhat lakossági fórumokon, meg ahol csak akar.

Szánalmas és mélybuta. Beleillik a tiszás csapatba" – fogalmazott.

Mint írta,

ezt az ökröt kezdte el mosdatni a saját kábítószer-fogyasztási szokásairól áradozó Szily László, 444-es propagandista,

az alábbi címmel: “Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi”

„Gratulálunk, szép munka! Jár a Soma-díj, meg a Soros fizu" – zárta sorait Kocsis Máté.