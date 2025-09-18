Szentkirályi Alexandra: Ruszin-Szendinek nincs semmi keresnivalója a magyar közéletben

Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres lakossági fóruma érthető módon sokakban félelmet és felháborodást váltott ki – írta Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője csütörtöki posztjában.
Szentkirályi közösségimédia-bejegyzésében közölte, hogy ilyen soha nem történt még Magyarországon: fegyveres politikusokra, pisztollyal kísért fórumokra nem volt még példa. Felhívta a figyelmet arra, hogy nyugodt, biztonságos és tiszteletteljes párbeszédet kell folytatnunk egymással, nem pedig feszültséget és félelmet kelteni.
„Fegyvereknek, fenyegetéseknek, lökdösődésnek – és így Ruszin-Szendinek sincs semmi keresnivalója a magyar közéletben”
– hangsúlyozta.
A fővárosi Fidesz frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra is, hogy a politikusoknak kötelessége garantálni az emberek elvárását, hogy biztonságban legyenek egy fórumon.
„Fideszes politikus nem fog fegyverrel az oldalán a magyarok elé állni, a mi rendezvényeinken mindenki biztonságban érezheti magát. Ezt a példát és testtartást kell megőrizzük. Béke és higgadtság, érvek és igazság. Állítsuk meg az agressziót!”
– hangsúlyozta.
Mint arról az Origo folyamatosan beszámolt, nagy botrányt kavart az elmúlt napokban, hogy egy videófelvétel tanúsága szerint a volt vezérkari főnök, a ma már a Tisza Párt színeiben politizáló Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon lőfegyvert viselt a ruházata alatt.
Azóta több szakértő is véleményezte a helyzetet, szabálysértés gyanúja is felmerült az ügyben, mindenesetre
a rendvédelmi hatóság lefoglalta Magyar Péter bizalmi embere, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét
– futott körbe a hír a hazai sajtóban.