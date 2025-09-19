Bűncselekményt is elkövetett Magyar Péter bizalmasa, amikor fegyverrel ment az emberek közé?

A gyülekezési törvény tiltja, hogy valaki lőfegyverrel jelenjen meg gyűlésen – erről beszélt a Magyar Nemzet elemző podcastjében, a Rapid Extrában csütörtökön Pintér Ferenc alezredes. A biztonságpolitikai szakértőt Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányáról kérdezték, már csak azért is, mert Pintér régóta ismeri a ma a Tisza Párt szakértőjeként tevékenykedő Ruszin-Szendit, a honvédségnél helyettese is volt. A biztonságpolitikai szakértő sok más mellett arról beszélt, hogy a katonatársadalom számára „égő, kompromittáló” a volt vezérkari főnök cselekedete, emellett paradoxnak nevezte a helyzetet, hogy valaki politikusként elmegy egy olyan rendezvényre, ahol az emberek bizalmát és szavazatát kéri, miközben ő nem bízik bennük, mert arra számít, hogy megtámadják, és ezért törvényellenesen fegyvert csatol az övére.
Az alezredes nyilatkozatából kiindulva megnéztük a jogi szabályozást. Először is idézni kell a Pintér Ferenc által is említett 2018-as gyülekezési törvényt, annak is azt a paragrafusát, amely felsorolja a gyűlések békés jellegét garantáló előírásokat. Eszerint tilos – például – a gyűlésen lőfegyverrel, lőszerrel, robbanóanyaggal vagy más hasonló eszközzel vagy ezek utánzatával megjelenni. A tilalom az oda eljutásra és az onnan távozásra is érvényes. Fontos kérdés, hogy mi számít ilyen értelemben gyűlésnek, vagyis mikor él a tiltás. Nem lehet fegyverrel olyan nyilvános összejövetelre menni, amelyet azért rendeznek meg, hogy ott a közügyekről beszéljenek, és amelyen legalább két ember részt vesz. Egy gyűlés a törvény szerint akkor nyilvános, ha ahhoz bárki szabadon csatlakozhat. A lakossági fórum, amilyenen májusban Szeghalmon Ruszin-Szendi előadott, minden bizonnyal ilyen lehetett. Hozzá kell tenni, hogy volt vezérkari főnök másutt is megjelent úgy, hogy az oldalán kidudorodott a kabát, ami arra utal, hogy fegyver vagy legalábbis annak látszó tárgy volt a derekára kötve.
Emellett a Büntető törvénykönyvet (Btk.) egyik rendelkezését is meg kell említeni. Eszerint aki a gyűlések békés jellegét garantáló előírásokat megsérti – ha más, súlyosabb tettet nem követ el – akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntetendő. Ilyet követ el az, aki – például – fegyverrel megy nyilvános közéleti összejövetelre. Ruszin-Szendi ellen más okból, bizonyosan rendzavarás miatt indított szabálysértési eljárást a rendőrség, melynek büntetése – ha arra kerül a sor – sokkal enyhébb.
Érdemes felidézni ifj. Lomnici Zoltán Origónak adott nyilatkozatát is. Az alkotmányjogász – az akkor elérhető, kezdeti információkból kiindulva – kifejtette, a gyülekezési törvény békés és fegyvertelen összejövetelek megtartására ad lehetőséget, és kifejezetten tiltja, hogy a résztvevők lőfegyvert, lőszert, robbanóanyagot, az élet kioltására alkalmas eszközt vigyenek magukkal. Az alkotmányjogi szempontok alapján pedig arra mutatott rá: az Alaptörvény a békés gyülekezés jogát rögzíti, amelyet a gyülekezési törvény konkretizál azzal, hogy a rendezvényen részt vevők kötelesek fegyvertelenül megjelenni. Ez a követelmény nem pusztán formai: célja, hogy a közéletben részt venni kívánók biztonságban érezzék magukat, és a viták erőszak nélkül zajlódjanak. Ezt egészíti ki az Alaptörvény másik rendelkezése, amely kimondja, hogy mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. – E jog sérelmével is összefügg, ha egy közszereplő fegyverrel vagy annak utánzatával jelenik meg, mivel az objektíve alkalmas mások személyi biztonságérzetének megingatására – nyilatkozta az alkotmányjogász, aki mindezekből arra jutott: politikailag szokatlan és aggasztó, jogilag pedig több szempontból törvényellenes lehet, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyvert viselt a ruhája alá és azzal szerepelt a Tisza Párt fórumán. Arról is beszélt, mindegy, hogy fegyver volt az egykori vezérkari főnöknél, vagy csupán annak látszó tárgy, ugyanis utóbbi alkalmas arra, hogy a jelenlévőkben riadalmat keltsen.
Hétfőn az Origo közzétett egy felvételt, amely arról árulkodott, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt májusi, szeghalmi rendezvényére.
A videórészletből hamar országos botrány lett, és több feljelentés is érkezett, a Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési előkészítő eljárást indított. Csütörtök reggel rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi otthonánál, lefoglalták a fegyverét és visszavonhatták engedélyét.