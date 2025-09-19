Bűncselekményt is elkövetett Magyar Péter bizalmasa, amikor fegyverrel ment az emberek közé?

A gyülekezési törvény tiltja, hogy valaki lőfegyverrel jelenjen meg gyűlésen – erről beszélt a Magyar Nemzet elemző podcastjében, a Rapid Extrában csütörtökön Pintér Ferenc alezredes. A biztonságpolitikai szakértőt Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányáról kérdezték, már csak azért is, mert Pintér régóta ismeri a ma a Tisza Párt szakértőjeként tevékenykedő Ruszin-Szendit, a honvédségnél helyettese is volt. A biztonságpolitikai szakértő sok más mellett arról beszélt, hogy a katonatársadalom számára „égő, kompromittáló” a volt vezérkari főnök cselekedete, emellett paradoxnak nevezte a helyzetet, hogy valaki politikusként elmegy egy olyan rendezvényre, ahol az emberek bizalmát és szavazatát kéri, miközben ő nem bízik bennük, mert arra számít, hogy megtámadják, és ezért törvényellenesen fegyvert csatol az övére.

Ruszin-Szendi Romulusz

Fotó: Képernyőfotó

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya komoly jogi következményekkel járhat

Az alezredes nyilatkozatából kiindulva megnéztük a jogi szabályozást. Először is idézni kell a Pintér Ferenc által is említett 2018-as gyülekezési törvényt, annak is azt a paragrafusát, amely felsorolja a gyűlések békés jellegét garantáló előírásokat. Eszerint tilos – például – a gyűlésen lőfegyverrel, lőszerrel, robbanóanyaggal vagy más hasonló eszközzel vagy ezek utánzatával megjelenni. A tilalom az oda eljutásra és az onnan távozásra is érvényes. Fontos kérdés, hogy mi számít ilyen értelemben gyűlésnek, vagyis mikor él a tiltás. Nem lehet fegyverrel olyan nyilvános összejövetelre menni, amelyet azért rendeznek meg, hogy ott a közügyekről beszéljenek, és amelyen legalább két ember részt vesz. Egy gyűlés a törvény szerint akkor nyilvános, ha ahhoz bárki szabadon csatlakozhat. A lakossági fórum, amilyenen májusban Szeghalmon Ruszin-Szendi előadott, minden bizonnyal ilyen lehetett. Hozzá kell tenni, hogy volt vezérkari főnök másutt is megjelent úgy, hogy az oldalán kidudorodott a kabát, ami arra utal, hogy fegyver vagy legalábbis annak látszó tárgy volt a derekára kötve.

6.15.05 és 6.15.52 –zsákai Mini Poharozó nevű presszó előtt

Kontroll élő - 2025. máj. 22. – 9. napi gyaloglás

Emellett a Büntető törvénykönyvet (Btk.) egyik rendelkezését is meg kell említeni. Eszerint aki a gyűlések békés jellegét garantáló előírásokat megsérti – ha más, súlyosabb tettet nem követ el – akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntetendő. Ilyet követ el az, aki – például – fegyverrel megy nyilvános közéleti összejövetelre. Ruszin-Szendi ellen más okból, bizonyosan rendzavarás miatt indított szabálysértési eljárást a rendőrség, melynek büntetése – ha arra kerül a sor – sokkal enyhébb.