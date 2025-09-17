Hírlevél

Rendkívüli

Váratlan fordulat a Kremlben: Lemondott Putyin legfőbb bizalmasa

Ruszin Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter mellett állhatott felfegyverkezve

Újabb felvétel került elő Ruszin-Szendi Romuluszról, amely szerint a volt vezérkari főnök máskor is fegyvert viselhetett egy nyilvános rendezvényen. A Magyar Nemzethez eljuttatott képeken az látszik, hogy a Tisza Párt egyik gyűlésén Magyar Péter mellett állva kabátja alatt akár lőfegyver is lehetett – mindenki eldöntheti maga, mit rejtett a politikus.
Ruszin Szendi RomuluszTisza PártMagyar Péter

Máskor is hordhatta fegyverét egy nyílvános rendezvényen Ruszin Szendi Romulusz – derül ki a Magyar Nemzethet eljuttatott felvételből.  Nagyon úgy tűnik, hogy a Tisza Párt korábbi gyűlésén Magyar Péter mellett is fegyverrel pózolhatott Ruszin-Szendi Romulusz, itt vannak a képek, mindenki eldöntheti, hogy mi lehet Ruszin-Szendi Romulusz kabátja alatt.

Magyar Péter, Ruszin-Szendi Romulusz, Tisza Párt
Ruszin-Szendi már akkor is fegyvert viselt, amikor civilként egy vacsorán egy volt vezérkari főnök születésnapját ünnepelték. Fotó: Képernyőfotó
Fotó: Képernyőfotó

Mint arról az Origo elsőként beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egy (vagy több) rendezvényére, miközben a tiszás „szeretetországról” beszélt a hallgatóságnak.  A botrányra azóta már a Honvédelmi Minisztérium is reagált lapunknak. Szalay-Boborovniczky Kristóf pedig arról írt, hogy nem ez volt az egyetlen eset: korábban intézkedni is kellett a tiszás honvédelmi szakértő ellen hasonló ügyben.

A miniszter szerint Ruszin-Szendi már akkor is fegyvert viselt, amikor civilként egy vacsorán egy volt vezérkari főnök születésnapját ünnepelték. Jelen volt minden volt vezérkarifőnök a feleségével együtt egy HM-ingatlanban, ahol külön felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől és emiatt intézkedni kellett 

 

