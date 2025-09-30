Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, a Fővárosi Törvényszék nem adott helyt a Tisza keresetének az Index ellen a Tisza-adóról szóló cikk ügyében. Az ítélet után Magyar Péter a közösségi médiában támadta a bíróságot, és a fenyegető hangnemhez csatlakozott a párt bukott vezérkari főnöke, Ruszin-Szendi Romulusz is – írja a Magyar Nemzet.

Ruszin-Szendi Romulusz ismét fenyegető kijelentést tett Forrás: Facebook

A lap szerint Ruszin-Szendi egyik kommentje így szólt:

Ezért látszik fölöslegesnek nekünk feljelentéseket tenni. Majd jövő nyáron.

A volt vezérkari főnök szereplése azért kelt aggodalmat, mert korábbi botrányai során is előkerült a fegyverekhez való vonzódása. A Magyar Nemzet felidézte, hogy egy szeghalmi fórumon lőfegyvert viselt a ruhája alatt, amit később maga is elismert.

A cikk emlékeztet arra is, hogy Ruszin-Szendi egy hajdúsámsoni fórumon azt mondta:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni.

Emellett egy rádiós interjúban arról beszélt, hogy már gyerekként is rajongott a fegyverekért, és gyűjteni is kezdte őket.