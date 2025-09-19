Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye: Orbán Viktor kemény üzenetet küldött

Orbán Viktor a közösségi oldalán fejtette ki véleményét Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye kapcsán. A miniszterelnök szerint ellenfelei fegyvere az agresszió, a hazugság, a hergelés, és most már a pisztoly is.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel a hátán egy május 8-i rendezvényen Fotó: Képernyőfotó

„Nálunk nincs fegyver. A mi erőnket a szavaink, a tetteink jelentik” – írta, hozzátéve, hogy a fegyvereknek nincs helye Magyarországon, a politikai vitákban a teljesítmény és a bizalom számít.

„Az 1000 kilométer autópálya és autóút, amit megépítettünk. A családtámogatások, amiket bevezettünk. Az egymillió új munkahely, amit létrehoztunk. A 13. havi nyugdíj, amit visszaadtunk. Az Otthon Start program és a rezsicsökkentés. A béke, amiért nap mint nap kiállunk. És az a rengeteg terv, amivel Magyarországot Európa legnagyszerűbb, legélhetőbb, legbiztonságosabb országává tesszük."

Búcsúzzunk hát a fegyverektől. Legkésőbb jövő áprilisban

– zárta a posztját a miniszterelnök.

Fegyverrel ment egy nyilvános vitára

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye a napokban robbant ki kiderült, hogy a Tisza Párt rendezvényén fegyverrel az oldalán jelent meg a nyilvánosság előtt. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint több feljelentés is érkezett, és a Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési előkészítő eljárást indított az ügyben.

Ruszin-Szendi a Facebook-oldalán maga is elismerte, hogy a rendőrök lefoglalták a fegyverét.



