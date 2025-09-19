Orbán Viktor: Mit is kedves barátom, mit rendezel te le?

Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában így fogalmazott a Ruszin-Szendi Romulusz ügyéről: „A fegyver önmagában sem néz ki jól, de a hozzá fűzött kommentárok, amit a volt vezérkari főnöktől hallottunk, azok fájdalmasabbak, hogy neki viszket a tenyere, meg ő ki van erre képezve, meg ő le tudná ezt rendezni. Mit is kedves barátom, mit rendezel te le? Azért nem az őserdőben élünk, álljon meg a menet, mit rendezel te le?”

Orbán Viktor keményen üzent Ruszin-Szendi Romulusznak (Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto)

A miniszterelnök hangsúlyozta:

Az a helyzet, hogy ez egy jogállam, szabályok vannak. Te nem lövöldözhetsz, te vezérkari főnök voltál és nagyfiú is, te fenyegeted az embereket. Hát hogy jössz te ehhez? Itt Magyarországon van egy személy- és jogvédelem. Az a helyzet, hogy te nem teheted meg, hogy bárkit megfenyegetsz, hiába viszket a tenyered. Különösen nem, amikor sok emberhez beszélsz, ezzel te nem dicsekedhetsz. Ilyen nincs.

Orbán Viktor szerint minden magyar állampolgárt ugyanazok a jogok illetnek meg:

Mert te nem állsz a többi állampolgár felett, akkor se, ha vezérkari főnök voltál. Téged nem illetnek meg különleges jogok ezért. Te egy vagy közülünk. Fogadd el a szabályokat, ne járkáljál fegyverrel, barátom. És ha nincs magadtól ennyi eszed, akkor a hatóság majd erre emlékeztet. Azért mégis Magyarországon minden állampolgárt azonos jogok illetnek meg. Nincs sehova se beleírva, se az alkotmányba, se a törvényekbe, hogy a vezérkari főnöknek viszkethet a tenyere, ki van képezve, lerendezheti és fegyvert hordhat magával. Sehol Európában ilyen nincs

– mondta el Orbán Viktor az interjúban.