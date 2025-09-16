Egy öntöltő pisztoly lehetett a korábbi vezérkari főnöknél – mondta Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő a HírTV-ben.

Hozzátette: nem egy kisméretű fegyver volt Ruszin-Szendi Romulusznál.

Mint arról az Origo elsőként beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egy (vagy több) rendezvényére, miközben a tiszás „szeretetországról” beszélt a hallgatóságnak. A botrányra azóta már a Honvédelmi Minisztérium is reagált lapunknak.

Glock pisztoly volt?

A Magyar Nemzet kiszúrta, hogy Pintér Ferenc alezredes egy friss Facebook-bejegyzésében azt írta: egy valóban kiképzett rendvédelmi vagy katonai személy sosem hordana önvédelmi maroklőfegyvert nyilvános tömegrendezvényre.

Az alezredes kitért arra is, hogy mivel hazánkban jelenleg még a veszélyes bűnözőket üldöző rendőrnyomozók sem kaphatnak önvédelmi fegyverre engedélyt, Ruszin-Szendi soron kívül intézhette el magának az engedélyt.

Noha a nyilvánosságra került felvételeken egy fegyvernek látszó tárgy rajzolódik ki az egykori vezérkari főnök ruhája alatt, ami szakértők szerint éles fegyver vagy gázpisztoly is lehet, úgy tűnik, hogy Pintér Ferencnek bennfentes információi is vannak.

Mint írta: „Gondolom, jól jött a névre gravírozott Glock 17 Gen 4-es vagy 5-ös.” Azt is hozzátette, hogy egy ilyen eszköz viselése civilként akár személyiségi problémákat is felvethet. Megkeresésünkre az alezredes megerősítette, hogy nem a hasra ütve nevezte meg a Ruszin-Szendi övén csüngő fegyver típusát.

– A markolatnak a ruhán keresztül megmutatkozó íve és a cső alakja alapján 95 százalékos pontossággal ki tudom jelenteni, hogy a bejegyzésemben említett Glock típusról van szó – húzta alá a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Pintér.

Hozzátette: bizonyos abban, hogy nem gáz- vagy riasztófegyvert hord az oldalán az egykori vezérkari főnök.

Börtönbe kerülhet Ruszin a fegyvere miatt?

Mint korábban megírtuk, még bizonyos gáz-riasztó- (Flaubert) pisztolyok is éles lőfegyvernek számítanak.

Utóbbival bukott meg például a móri bankrablás miatt ártatlanul elítélt Kaiser Ede is, akit lőfegyverrel való visszaéléssel vádoltak meg, és az ügyész négy év börtönt kért rá.

Más a helyzet a gáz- és riasztófegyvereknél, azok nem minősülnek lőfegyvernek, tehát nem ugyanazok a szigorú szabályok vonatkoznak rájuk, mint az éles fegyverekre. Bárki szabadon vásárolhat gázpisztolyt, de azt jelenteni kell az illetékes rendőrkapitányságon. Viselésük pedig engedélyhez kötött. A fegyverviselési engedély a rendőrségtől kell kérni, önvédelemre használható, de csak arányos módon. Tehát, ha Ruszin-Szendi Romulusznál gázpisztoly volt, azt is csak engedéllyel viselhette.