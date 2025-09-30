Döbbenet: Ruszin-Szendi Romulusz már polgárháborúról fantáziál

A Magyar Nemzet arról ír, hogy újabb ijesztően aggasztó, botrányos kijelentéseket tett Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter egyik legközelebbi szövetségese, akit a veszélyes, fegyverhasználattal kapcsolatos megnyilvánulásai miatt már számos bírálat ért az elmúlt hetekben.

Ruszin-Szendi Romulusz arról fantáziál, hogy a megnyert polgárháború után a Tisza Párt majd kegyelmet gyakorol

A hajdani vezérkari főnök a Facebook-oldalán most az amerikai polgárháborút idézte fel, arról azt írva, hogy:

Van egy történet, amely különösen közel áll hozzám és örök tanulságként él bennem. Amikor 1865-ben véget ért az amerikai polgárháború, Robert E. Lee tábornok letette a fegyvert Ulysses S. Grant előtt. A győztes kezében ott volt a döntés súlya, de Grant nem a megtorlás útját választotta.”

A bukott tábornok ezzel a megjegyzésével arra a pillanatra kívánt utalni, amikor Robert E. Lee déliek vezére letette a fegyvert, de az északiak parancsnoka, Ulysses S. Grant nem végeztette ki.

Ennek a polgárháborús történelmi párhuzamnak a felvetése egy magyar politikus részéről sokak számára riasztó lehet, hiszen az amerikai polgárháború négy éven át tartott és több százezer halálos áldozatot követelt. Ruszin-Szendi bejegyzése alapján a bukott tábornok egy olyan polgárháborús helyzetet vízionál Magyarországra a 2026-os választásokra, amelyből győztesen kikerülve Magyar Péter pártja majd kegyelmet gyakorol a legyőzött politikai ellenfeleken, nem kivégeztetve azokat.

Ruszin-Szendi Romulusz korábban nyíltan beszélt arról, hogy „viszket a tenyere”, és képes lenne embereket megölni. Egy másik alkalommal kijelentette: a fegyverek állnak legközelebb a szívéhez - épp azért, mert ölni lehet velük. Ezek a mondatok, valamint az a tény, hogy több alkalommal is fegyverrel a testén jelent meg nyilvános helyeken - sőt, Magyar Péter kísérőjeként is -, nagy felháborodást váltottak ki. Nemrégiben a rendőrség is vizsgálódni kezdett Ruszin-Szendi ügyében, miután olyan videók kerültek elő róla, amelyeken nyilvános fórumokon és az utcán is fegyverrel az oldalán látható.