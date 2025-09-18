A HVG küldte a selyemzsinórt Ruszin-Szendi Romulusznak

Hiába volt fegyverviselési engedélye, szabályt sérthetett Ruszin-Szendi Romulusz, ha pisztollyal jelent meg egy nyilvános rendezvényen – számolt be róla a HVG.

A HVG által megkérdezett ügyvéd szerint Ruszin-Szendi törvényt sérthetett. Fotó: Képernyőfotó

Mint arról az Origo elsőként beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egy (vagy több) rendezvényére, miközben a tiszás „szeretetországról” beszélt a hallgatóságnak. A botrányra azóta már a Honvédelmi Minisztérium is reagált lapunknak. Szalay-Boborovniczky Kristóf pedig arról írt, hogy nem ez volt az egyetlen eset: korábban intézkedni is kellett a tiszás honvédelmi szakértő ellen hasonló ügyben.

A miniszter szerint Ruszin-Szendi már akkor is fegyvert viselt, amikor civilként egy vacsorán egy volt vezérkari főnök születésnapját ünnepelték. Jelen volt minden volt vezérkarifőnök a feleségével együtt egy HM-ingatlanban, ahol külön felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől és emiatt intézkedni kellett. Tegnap a Magyar Nemzeten pedig olyan fotókat posztolt, amelyeken úgy tűnik: a volt vezérkari főnök Magyar Péter mellett is jelent meg már felfegyverkezve.

A baloldali lap szerint Szendrői Dávid ügyvéd ügyvédet kérdezte meg az esetről, aki elmondta:

A gyülekezési jogról szóló törvény szerint egy gyűlésen senki sem jelenhet meg úgy, hogy fegyver van nála.

Hozzátette: Aki pedig megszegi a lőfegyver használatára vonatkozó szabályokat, szabálysértést követhet el.

Azt is megjegyezte ugyanakkor, hogy ha meg is sérti valaki a gyülekezési jogról szóló törvény valamely rendelkezését, abból nem következik szükségszerűen valamely szabálysértési tényállás megvalósítása, szabálysértés elkövetése. Szendrői Dávid azt is megjegyezte, hogy a gyülekezési törvény alapján a gyűlés felé tartva, vagy onnan eltávozva is tilos a fegyverviselés, sőt a jogszabályi tiltás kiterjed a fegyverek utánzatára is.