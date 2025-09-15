A honvédelmi miniszter úgy helyretette Ruszin-Szendi Romuluszt, hogy a fal adta a másikat

Ruszin-Szendi Romulusz újra bebizonyította, hogy mások háborújába vezetné Magyarországot – írta Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kemény szavakkal bírálta Ruszin-Szendi Romuluszt. Fotó: Youtube

A miniszter tájékoztatott: Ruszin-Szendi úr ma azt írta a Facebookon, hogy Magyarország távolmaradása a háborútól bizalmatlanságot szül. Márpedig ők távol fognak maradni. Hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egyértelműen kifejezte Magyarország álláspontját: „a lengyelek mellett vagyunk”. Ezzel együtt a Tisza Párt „kardcsörtetését” veszélyesnek nevezte az országra nézve, és kiemelte, hogy

a NATO-nak védelmi szövetségként kell működnie, nem pedig háborús konfliktusokba való belesodródás eszközeként.

Szalay-Bobrovniczky szerint a magyar nemzeti érdek az elsődleges, és sem a Tisza Pártnak, sem Brüsszelnek nem fogják megengedni, hogy Magyarországot háborúba kényszerítsék. Majd azt üzente Ruszin-Szendi Romulusznak, hogy „egyenruhában nincs politizálás!” A miniszter szerint a volt vezérkari főnök viselkedésével megszegi a Magyar Honvédség alapértékeit,

„szembeköpi katonai esküjét és a katonaság belső etikai kódexét”, valamint „háttal áll az állománynak és a hazának”.

„Legalább az egyenruhát tisztelhetné” – zárta bejegyzését a honvédelmi miniszter.