Rendkívüli

Itt az orosz válasz a NATO légteret sértő vadászgépekről - ez mindent felülír

Ruszin-Szendi Romulusz

„Agresszíven, fegyverrel járkált eddig is!” – keményen üzent a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusznak

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
„Ezen már túl vagyunk kétszer-háromszor” – kommentálta rövid videóban Szalay-Bobrovniczky honvédelmi miniszter azt, hogy a tiszás színekben politizáló volt vezérkari főnök vitára hívta őt. A tárcavezető kitért Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselésére is.
Ruszin-Szendi RomuluszfegyverSzalay-Bobrovnicky Kristóf

A honvédelmi miniszter videójában azt kérdezte Ruszin-Szendi Romulusztól: „A stúdióba is fegyverrel érkezik?”

Ruszin-Szendi Romulusznak üzent Szalay Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Fotó: MTI
Ruszin-Szendi Romulusznak üzent Szalay Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter
Fotó: MTI

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzáfűzte: a volt vezérkari főnök 

nem Tiszás korában kezdte el a fegyverviselést. Mindenkit kellemetlen helyzetbe hozva, agresszíven, fegyverrel járkált eddig is”.

„Aztán miről akarna vitatkozni Ruszin úr? Arról, hogy a magyar kormány békepárti álláspontjával szemben képviselte az országunkat a NATO-ban? Szlává Ukrajini?” – folytatta a kérdések sorát a tárcavezető, kitérve arra is: 

jár-e egy vezérkarfőnöknek zsírleszívás, miközben a katonáknak azt mondja, hogy „tesizzenek”? 

Ruszin-Szendi Romulusz „gondolja át a vitát”

„Arról szeretne vitatkozni, hogy jár-e a családi logó a tükör fölé az állami rezidencián? Vagy esetleg arról hogy jó ötlet-e fegyverrel járni lakossági gyűlésekre? Eszébe jutott már önnek, hogy alkalmas-e a politikusi pályára?”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt javasolta a videóban Ruszin-Szendinek, hogy „gondolja át ezt a vitát”, ahogy azt is, hogy lemondjon arról, hogy a Magyar Honvédség tartalékosa legyen.

A miniszter ezzel zárta videóját:

 Ha megengedi, akkor elmennék dolgozni, mert nekem nem az a dolgom, hogy az ön hisztijével foglalkozzak, hanem hogy a magyar embereket szolgáljam.”

 

