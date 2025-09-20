„Agresszíven, fegyverrel járkált eddig is!” – keményen üzent a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusznak

A honvédelmi miniszter videójában azt kérdezte Ruszin-Szendi Romulusztól: „A stúdióba is fegyverrel érkezik?”

Ruszin-Szendi Romulusznak üzent Szalay Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter

Fotó: MTI

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzáfűzte: a volt vezérkari főnök

nem Tiszás korában kezdte el a fegyverviselést. Mindenkit kellemetlen helyzetbe hozva, agresszíven, fegyverrel járkált eddig is”.

„Aztán miről akarna vitatkozni Ruszin úr? Arról, hogy a magyar kormány békepárti álláspontjával szemben képviselte az országunkat a NATO-ban? Szlává Ukrajini?” – folytatta a kérdések sorát a tárcavezető, kitérve arra is:

jár-e egy vezérkarfőnöknek zsírleszívás, miközben a katonáknak azt mondja, hogy „tesizzenek”?

Ruszin-Szendi Romulusz „gondolja át a vitát”

„Arról szeretne vitatkozni, hogy jár-e a családi logó a tükör fölé az állami rezidencián? Vagy esetleg arról hogy jó ötlet-e fegyverrel járni lakossági gyűlésekre? Eszébe jutott már önnek, hogy alkalmas-e a politikusi pályára?”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt javasolta a videóban Ruszin-Szendinek, hogy „gondolja át ezt a vitát”, ahogy azt is, hogy lemondjon arról, hogy a Magyar Honvédség tartalékosa legyen.

A miniszter ezzel zárta videóját: