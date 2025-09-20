„Agresszíven, fegyverrel járkált eddig is!” – keményen üzent a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusznak

A honvédelmi miniszter videójában azt kérdezte Ruszin-Szendi Romulusztól: „A stúdióba is fegyverrel érkezik?”
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzáfűzte: a volt vezérkari főnök
nem Tiszás korában kezdte el a fegyverviselést. Mindenkit kellemetlen helyzetbe hozva, agresszíven, fegyverrel járkált eddig is”.
„Aztán miről akarna vitatkozni Ruszin úr? Arról, hogy a magyar kormány békepárti álláspontjával szemben képviselte az országunkat a NATO-ban? Szlává Ukrajini?” – folytatta a kérdések sorát a tárcavezető, kitérve arra is:
jár-e egy vezérkarfőnöknek zsírleszívás, miközben a katonáknak azt mondja, hogy „tesizzenek”?
„Arról szeretne vitatkozni, hogy jár-e a családi logó a tükör fölé az állami rezidencián? Vagy esetleg arról hogy jó ötlet-e fegyverrel járni lakossági gyűlésekre? Eszébe jutott már önnek, hogy alkalmas-e a politikusi pályára?”
Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt javasolta a videóban Ruszin-Szendinek, hogy „gondolja át ezt a vitát”, ahogy azt is, hogy lemondjon arról, hogy a Magyar Honvédség tartalékosa legyen.
A miniszter ezzel zárta videóját:
Ha megengedi, akkor elmennék dolgozni, mert nekem nem az a dolgom, hogy az ön hisztijével foglalkozzak, hanem hogy a magyar embereket szolgáljam.”