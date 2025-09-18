Megszólalt a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz fegyverének lefoglalásával kapcsolatban

Az ügyben a Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálják a történtek körülményeit. A közleményben kitértek arra is: a folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán a május 8-ai nyilvános rendezvényen

Ruszin-Szendi a Facebook-oldalán írt arról, hogy a rendőrök az otthonában lefoglalták a fegyverét.

Mint az ismeretes, nagy botrányt kavart az elmúlt napokban, hogy egy fényképfelvétel tanúsága szerint a volt vezérkari főnök, a ma már a Tisza Párt színeiben politizáló Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon lőfegyvert viselt a ruházata alatt.