Rendkívüli

Lefoglalta a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét, eljárás indul ellene

Ruszin-Szendi Romulusz

Megszólalt a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz fegyverének lefoglalásával kapcsolatban

Több feljelentés is érkezett a Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan – tudatta rövid közleményben csütörtökön délelőtt a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A közleményben nem térnek ki rá, de nyilvánvalóan ez volt az a rendezvény, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkarfőnök fegyverrel az oldalán lépett az emberek közé.
Ruszin-Szendi RomuluszTisza Pártfegyver

Az ügyben a Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálják a történtek körülményeit. A közleményben kitértek arra is: a folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán a május 8-ai nyilvános rendezvényen
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán a május 8-ai nyilvános rendezvényen

Ruszin-Szendi a Facebook-oldalán írt arról, hogy a rendőrök az otthonában lefoglalták a fegyverét.

Mint az ismeretes, nagy botrányt kavart az elmúlt napokban, hogy egy fényképfelvétel tanúsága szerint a volt vezérkari főnök, a ma már a Tisza Párt színeiben politizáló Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon lőfegyvert viselt a ruházata alatt.  

 

Ruszin-Szendi Romulusz titkai
