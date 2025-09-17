Hírlevél

Váratlan fordulat a Kremlben: Lemondott Putyin legfőbb bizalmasa

Ruszin-Szendi Romolusz

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Nagy a baj a Tiszánál, ide kevés lesz a kukorékolás!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint Magyar Péter hazugságokkal próbálja elterelni a figyelmet, miközben maga is elismerte: embere, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jár rendezvényekre. A tárcavezető felidézte, hogy a Ruszin-Szendi korábban egy vacsorán sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől, ezért intézkedni kellett vele szemben, ami szerinte bizonyítja: nem politikai támadások miatt hord fegyvert.
„Magyar Péter ismét terel, hazudozik és támad. Azt még ő is elismerte, hogy Ruszin-Szendi fegyverrel járkál. Ez veszélyes és elfogadhatatlan” – írja Facebook-bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jár a lakosság elé. Fotó: Képernyőfotó

Mint arról az Origo elsőként beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egy (vagy több) rendezvényére, miközben a tiszás „szeretetországról” beszélt a hallgatóságnak.  A botrányra azóta már a Honvédelmi Minisztérium is reagált lapunknak.

 

Ruszin-Szendi ellen intézkedni kellett

Magyarország honvédelmi minisztere kifejtette: Ruszin-Szendi már akkor is fegyvert viselt, amikor civilként egy vacsorán egy volt vezérkarfőnök születésnapját ünnepelték.

Jelen volt minden volt vezérkarfőnök a feleségeikkel együtt egy HM ingatlanban, ahol külön felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől és emiatt intézkedni kellett.

Nem igaz tehát, hogy ezt az őt ért állítólagos politikai támadások miatt teszi, már korábban is töltött fegyverrel járt-kelt.

„Egyébként valaki már szólhatna MP-nek, hogy az EU 27 tagállamából 26-ban, de még a harcoló feleknél, Ukrajnában és Oroszországban sem katona a védelmi miniszter. Ennek már a felvetése is a polgári demokráciában a feladatkörök súlyos nem értését és ismerését árulja el. És ők akarnak kormányozni?”– tette fel a kérdést a miniszter.


 

 

