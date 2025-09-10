Magyarország honvédelmi minisztere, Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségimédia-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy szerinte a Magyar Honvédség volt parancsnoka, Ruszin-Szendi Romulusz bizonyította már, hogy nem alkalmas háborús időben a Magyar Honvédség vezetésére.
„2022 márciusában Ön volt a Magyar Honvédség parancsnoka, amikor egy ukrán drón észrevétlenül átrepült hazánk felett. Ezért a felelősség Önt terheli”
– jelezte a miniszter, azt is hozzátéve, láthatóan a felelős politizálás sem Ruszin-Szendi terepe.
A volt vezérkari főnök állításával ellentétben a magyar kormány az éjszakai dróntámadást és annak körülményeit a kormányülésen megtárgyalta, azt elítélte, és biztosította Lengyelországot a támogatásáról.
„Bár Önök a háborús hangulatot szítják,
a magyar kormány a háború kirobbanása óta tűzszünetet és béketárgyalásokat követel, mielőtt egy kiterjedt háború felemésztené egész Európát.
Csak a háború lezárása hoz bennünket közelebb egy békésebb Európához! Fejezzék be a háborús uszítást!”
– tette hozzá a miniszter.