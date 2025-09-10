Magyarország honvédelmi minisztere, Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségimédia-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy szerinte a Magyar Honvédség volt parancsnoka, Ruszin-Szendi Romulusz bizonyította már, hogy nem alkalmas háborús időben a Magyar Honvédség vezetésére.

Ruszin-Szendi Romuluszt terheli a felelősség egy korábbi incidens miatt?

Fotó: YouTube/Top Fives / https://www.youtube.com/watch?v=ShtEfZkoZWM

„2022 márciusában Ön volt a Magyar Honvédség parancsnoka, amikor egy ukrán drón észrevétlenül átrepült hazánk felett. Ezért a felelősség Önt terheli”

– jelezte a miniszter, azt is hozzátéve, láthatóan a felelős politizálás sem Ruszin-Szendi terepe.

A volt vezérkari főnök állításával ellentétben a magyar kormány az éjszakai dróntámadást és annak körülményeit a kormányülésen megtárgyalta, azt elítélte, és biztosította Lengyelországot a támogatásáról.

Ruszin-Szendi is a háborús hangulatot szítja

„Bár Önök a háborús hangulatot szítják,

a magyar kormány a háború kirobbanása óta tűzszünetet és béketárgyalásokat követel, mielőtt egy kiterjedt háború felemésztené egész Európát.

Csak a háború lezárása hoz bennünket közelebb egy békésebb Európához! Fejezzék be a háborús uszítást!”

– tette hozzá a miniszter.