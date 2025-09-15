Ruszin-Szendinek „viszket a tenyere”. Fegyverrel jár az emberek között a Tisza bukott tábornoka? – videó

Ruszin-Szendi a zsírleszívásos, majd később a luxusvillás botránya után szemmel láthatóan egyre idegesebb és agresszívebb hangnemet üt meg. Legutóbb Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, amikor utóbbi a Tisza adóterveiről kérdezte a Tisza védelmi szakpolitikusát.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon valami egész furcsával az oldalán. Ezt nevezik fegyvernek látszó tárgynak

Fotó: https://www.youtube.com

Ruszin-Szendi: „Ha akarok, balhés vagyok”

De nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor Toka tábornok erőszakkal fenyegetett. Egy májusi pártrendezvényen így fogalmazott:

„Amikor jönnek ezek az operatőrök, tolja a mikrofont… Olyat bevernék neki, legszívesebben. Ha akarok, balhés vagyok.”

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk (...) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét”

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a „szeretetországról”, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szítják lincselési hangulatig az indulatot. Mindenezek után, vajon mire gondolhat a kívülálló, vajon mit takarhat Ruszin-Szendi ruhája?