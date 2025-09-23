A KIM saját halottjának tekinti Sajdik Ferenc grafikusművészt

Elhunyt Sajdik Ferenc, a Nemzet Művésze, Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas grafikus, karikaturista. Több, mint 300 könyvhöz – köztük ifjúsági és tankönyvekhez – készített illusztrációt. Karikatúráit a Ludas Matyi vicclapból ismerhette meg a közönség, rajzfilmjei pedig generációk gyerekkorát határozták meg.

A kapargatós szagos könyv elő- és hátlapja - Csukás István és Sajdik Ferenc munkássága szoroaan összefonódott.

Fotó: Lapkiadó Vállalat (archív)

Sajdik Ferenc képei generációk szívéhez nőttek”

– emelte ki a minisztérium.

A művész Csukás István meseíróval együtt teremtette meg a magyar rajzfilm olyan emlékezetes karaktereit, mint Radírpók, Festéktüsszentő Hapci Benő és Gombóc Artúr.

Sajdik Ferenc elismerések sorát kapta

Sajdik Ferenc munkásságát 1977-ben Munkácsy Mihály-díjjal, 2013-ban Kossuth-díjjal, 2023-ban a Nemzet Művésze díjjal, tavaly pedig Libri életműdíjjal ismerték el. Budapest és Dunakeszi díszpolgára is volt. A Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjának tekinti, temetéséről később adnak tájékoztatást.

Egy kis nosztalgia: