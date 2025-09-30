„Undorító az összes pap, tanár, orvos, aki másfél évtizede kussol” – kiakadt Orbánra a balliberális rendező

SCHILLING ÁRPÁD (FORRÁS: FACEBOOK)

„Te hazug, ocsmány, fasiszta gazember, nem ezt-azt mondtatok ti, hanem a legsúlyosabb állításokkal lehetetlenítettétek el a politikai ellenfeleiteket onnantól kezdve, hogy a »Haza nem lehet ellenzékben«, buzizás, pedofilozás, terroristázás, illegális megfigyelés, lehallgatás, veréssel fenyegetés, nyilvános megalázás, kényszerítés, elbocsátás, iskolából eltanácsolás, megfélemlítés, uszítás, halálba kergetés, titokzatos halálra gázolás a puszta közepén! Ezt műveltétek magyar állampolgárokkal mint a hatalom legfőbb birtokosai!” – kelt ki magából a Franciaországba kitelepült balliberális rendező.

Majd így folytatta Schilling Árpád a rendkívül alpári bejegyzését: „Undorító vagy, undorító az összes komád és családtagod is, akik a te undorító tevékenységedből húznak hasznot. Undorító az összes kereszténydemokrata, akik 15 éve abból élnek, hogy a nyakukban lógó kereszttel pózolnak halomra ölt állattetemek mellett. Undorító a sajtótok, a tanácsadóitok, és az összes seggnyalótok.

Undorító az összes sportoló, pap, művész, celeb, jogász, tanár, orvos és mindenki más, aki másfél évtizede kussol és falaz az összes rohadtságotokhoz!”

– így acsarkodott a bukott balliberális rendező.

