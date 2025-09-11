Schmidt Mária: A Budapest Pride a fővárosi elit politikai színtere

A 2025 nyári Budapest Pride a „dögletes kánikula ellenére közel százezer embert csalt az utcára”, írja Schmidt Mária a Látószög blogon. A szerző szerint amit a pride-osok „sikeres ellenzéki megmozdulásként” könyveltek el, az valójában egyértelművé tette, hogy a kormány ellen tüntetők „nem rendelkeznek saját mondással, politikai üzenettel, ellenzékiségük a közös bulizásra korlátozódik.”

Schmidt Mária. Fotó: Csudai Sándor

Nyugati trendek és a büszkeség kérdése

Schmidt Mária kritikusan viszonyul a felvonulók motivációihoz.

A szivárványos zászlókba öltözött felvonulók egy olyan 20. századi amerikai mozgalommal azonosulnak, amiről vajmi keveset tudnak.”

A homoszexuálisok egyenjogúságáért vívott harc már lezárult, a kisebbségek jogegyenlőséget élveznek, így kérdéses, miért lehet büszke a mai felvonulókra:

Mi az a teljesítmény, amire ők lehetnek büszkék?”

A felvonulók „előszeretettel hivatkoztak a szeretetre, arra, hogy mindenkinek joga van a szeretetre, mert az mindenkinek jár.” Schmidt Mária szerint ez azonban nettó hazugság, hiszen a szeretet nem jár automatikusan, „azért meg kell dolgozni, azt ki kell érdemelni.”

Schmidt üzent a fővárosi elitnek

A szerző szerint a Pride a fővárosi elit önigazolása is volt:

Ők nem szeretni, hanem bulizni akarnak, megmutatni országnak-világnak, és főleg Orbán Viktornak, hogy ők, vele és a szavazóival ellentétben a jó, a helyes oldalon állnak.”

A felvonulók identitásukban és értékrendjükben a nyugati, haladó trendek követőinek tekintik magukat, szemben a „bunkó, tanulatlan és ezért civilizálatlan Orbán-hívőkkel és a sok millió vidéki magyarral.”

Az életforma, mint összetartó kapocs

A cikk részletesen elemzi a dafke-felvonulók életmódját:

A közéletre, a környezetre, a véleményformálásra ráül a liberális terror. A pride-on felvonuló elit túlnyomó része rohadtul unatkozik. És meg is van sértve.”

Schmidt Mária szerint ez a csoport kisebbrendűségi érzéssel küzd, és világképében az egyéni felelősség nem játszik szerepet:

A világot, vagyis a kormányt, tehát a rendszert és a többségi kultúrát hibáztatja beváltatlanul maradt álmaiért.”

Proxi-elit és szolidaritás hiánya

A proxi-elittagok szerinte nem rendelkeznek saját politikai arcéllel, hanem a nyugati és brüsszeli intézmények által diktált feladatokat végzik.

Feladataikat kiosztják nekik, mozgásterüket behatárolják tartóik. Lediktálják, hogy mit és hogyan csináljanak.”

A cikk hangsúlyozza, hogy a Pride túlzott tematizálása a szexualitás körül depolitizálja a társadalmat:

Az egyénit helyezik a közösségi elé. Elterelik a figyelmet a mélyben, a háttérben zajló folyamatokról, azokról, amik közvetlen hatással vannak az életünkre.”

Populisták kontra progresszív elit

Schmidt Mária szerint a populisták tisztelik és elismerik az embereket, céljaikat és munkájukat:

A populisták a demokrácia nyelvét beszélik. Tisztelik az embereket, tisztelik céljaikat, tisztelik törekvéseiket, törődnek a gondjaikkal, osztoznak az álmaikban.”

Ezzel szemben a progresszív liberális elit a családot, a közösséget és a hazát sem tartja értéknek, az egyént helyezi mindenek fölé.