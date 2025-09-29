A miniszterelnök-helyettes szerint a Szőlő utcai botrány vádjai nemcsak hamisak, hanem teljes képtelenségek. Leszögezte, hogy életében nem járt gyermekvédelmi intézményben, a Szőlő utcai javítóintézet közelében sem, ahol ráadásul fiatalkorúak börtöne működik. Semjén Zsolt hangsúlyozta, hogy az ügyben sem fiatalkorúak, sem kormánytagok nem érintettek, a vele szembeni vádak fizikailag és jogilag is kizártak. Elmondta azt is, hogy fel sem merült, hogy Orbán Viktor felfüggesztené őt pozíciójából. Arra a felvetésre pedig, hogy a Fidesz korábban szintén követett el karaktergyilkosságokat, azt mondta: ilyen súlyú vád senkivel szemben nem fogalmazódott meg.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az ATV Egyenes beszéd c. műsorában tisztázta magát a súlyos vádak alól.

Fotó: YouTube

Ez a támadás a személyes, keresztény identitásomba vág”

– mondta, hozzátéve, hogy ez nem politikai, hanem erkölcsi kiállás volt, mert a vád az egész kormányt és államszervezetet támadta.