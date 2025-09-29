Hírlevél

A miniszterelnök-helyettes az ATV-ben és a Parlamentben is világossá tette: a Szőlő utcai vádak nemcsak hamisak, hanem lehetetlenek. Semjén Zsolt szerint szervezett, külföldről is támogatott akció zajlik a kormány megbuktatására, ezért jogi lépések következnek.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes

A miniszterelnök-helyettes szerint a Szőlő utcai botrány vádjai nemcsak hamisak, hanem teljes képtelenségek. Leszögezte, hogy életében nem járt gyermekvédelmi intézményben, a Szőlő utcai javítóintézet közelében sem, ahol ráadásul fiatalkorúak börtöne működik. Semjén Zsolt hangsúlyozta, hogy az ügyben sem fiatalkorúak, sem kormánytagok nem érintettek, a vele szembeni vádak fizikailag és jogilag is kizártak. Elmondta azt is, hogy fel sem merült, hogy Orbán Viktor felfüggesztené őt pozíciójából. Arra a felvetésre pedig, hogy a Fidesz korábban szintén követett el karaktergyilkosságokat, azt mondta: ilyen súlyú vád senkivel szemben nem fogalmazódott meg.

Semjén Zsolt
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az ATV Egyenes beszéd c. műsorában tisztázta magát a súlyos vádak alól.
Fotó: YouTube

Ez a támadás a személyes, keresztény identitásomba vág” 

– mondta, hozzátéve, hogy ez nem politikai, hanem erkölcsi kiállás volt, mert a vád az egész kormányt és államszervezetet támadta.

A valódi cél a kormány megbuktatása volt

A miniszterelnök-helyettes szerint a botrányt lépésről lépésre, részben külföldről, tudatosan építették fel, hogy a kormányt megbuktassák, és Magyarországot belesodorják a háborúba. Közölte, hogy a jogi lépések már folyamatban vannak: Tuzson Bence igazságügyi miniszter vezetésével készülnek a feljelentések, és több ügyben már Rogán Antallal közösen is léptek. Semjén arra figyelmeztetett: 

Ha ezt meg lehet tenni, minden alap, bizonyíték nélkül, akkor ennek beláthatatlan következményei lesznek.” 

Éppen ezért komoly jogkövetkezménye lesz az esetnek.

