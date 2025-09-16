Hírlevél

Rendkívüli

Hihetetlen felfedezés: ezzel jelentősen csökkentheti a ráksejtek szaporodását

Semjén Zsolt

Semjén Zsolt: Amit Orbán Viktor mondott, nagyon is igaz, ők is érzik

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
A történelem igazolta Orbán Viktort. Semjén Zsolt ezt annak kapcsán mondta el a Harcosok Órája keddi adásában, hogy Orbán Viktor a röszkei ostrom 10. évfordulója alkalmából köszönte meg mindenki munkáját, valamint hozzátette, a migráció ügyében nincs kompromisszum.
Semjén ZsoltHarcosok órájaOrbán ViktorMagyarországmigráció

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes volt a vendége a Harcosok Órája keddi adásának. A KDNP elnöke és Németh Balázs műsorvezető a hagyományos téma mellett, ami a balliberális politikusok és a sajtó álhírei, természetesen szóba került a 10 éve történt röszkei határostrom, amely alapjaiban megváltoztatta életünket.

Semjén Zsolt: A történelem igazolta Orbán Viktort, Nyárádszereda, 2025. július 26.Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédet mond a Studium Prospero Alapítvány által, a magyar kormány támogatásával épített szolgálati lakások és egészségügyi központ átadásán az erdélyi Nyárádszeredán 2025. július 26-án.MTI/Kiss Gábor
Semjén Zsolt: A történelem igazolta Orbán Viktort
Fotó: Kiss Gábor / MTI Fotószerkesztõség

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes megjegyezte, hogy vannak dolgok, amiket vérrel és verejtékkel helyre lehet hozni, például a Gyurcsány-korszak hibái, azonban vannak olyan hibák, amelyek végleg megpecsételik egy ország sorsát, ilyen például az, hogy beengedik az illegális migránsok tömegét.

„Ha bejön több százezer muszlim Magyarországra, akkor soha többet nem tudunk megszabadulni tőlük. Érdemes abba is belegondolni, hogy hány millió magyar adta az életét, például a Hunyadiak idején, hogy nekünk ne kelljen a saría árnyékában élni. És az a helyzet, aki egyszer elrontotta, ők többet ezt nem tudják reparálni“

– hangsúlyozta.

„Mint amikor egy ideget megszúrnak egy tűvel, úgy reagált a svéd miniszterelnök. Azért foglalkozik vele, mert amit Orbán Viktor mondott, nagyon is igaz, ők is érzik”

– reagált Semjén arra, hogy a svéd miniszterelnök felháborodottan válaszolt Orbán Viktor szavaira. Semjén Zsolt szerint:

„Ha egy állam eltűri azt, hogy a saját területén nem feltétlenül érvényes az állam jogrendje, az az állam a szétesés útjára téved.”

Semjén Zsolt: Magyarország keresztényi alapon óriási segítséget nyújt

„Magyarország pont keresztényi alapon sokkal nagyobb segítséget nyújt a Hungary Helpsen keresztül és az üldözött keresztények államtitkárságán keresztül, mint a nálunk sokkal gazdagabb nyugati országok.

Mi azt mondjuk, hogy a segítséget kell odavinni, nem a bajt idehozni.

Ez egy keresztényi kötelességünk, hogy a konkrét embernek segítsünk, és a kényszerű migráció kiváltó okait próbáljuk megszüntetni. Azzal nem segítünk a konkrét migránsnak, hogy bátorítjuk arra, hogy induljanak el, adják oda az összes pénzüket az emberkereskedőnek, és ha nem fulladnak bele a tengerbe, majd előbb-utóbb beengedik őket”

– tette hozzá.

Az európai fősodornak is van egy Izrael-ellenessége

Az a gyűlölet, ami ma legitimmé vált a mainstream ideológiában, egy olyan antiszemitizmus, ami az iszlám radikalizmussal párosulva konkrét és valóságos veszélyt jelent a zsidóság számára

– mondta el Semjén azzal kapcsolatban, hogy Európában megjelent egy olyan antiszemitizmus, ami rendkívüli veszélyt jelent a zsidóságra. Arról is beszélt, hogy lehet kritizálni Izraelt, de az a gyűlölet, ami felütötte fejét Európában, elfogadhatatlan.

Ettől még a férfi az férfi, a nő pedig nő

Magyarország szabad ország, mindenki azzal éli életét, akivel akarja, azonban a házasság egy megszentelt fogalom, így nem lehet aza azonos neműek kapcsoaltát annak hívni, továbbá sorolta, mik azok, amelyek szerinte evidenciák:

  • ne hívják házasságnak az azonos neműek kapcsolatát
  • ne fogadjanak örökbe gyereket, mert a gyereknek az egészséges fejlődéshez való joga a legerősebb jog,
  • ne okozzanak közbotrányt sem.

„Az állam nem azért támogatja a házasságot szimbolikusan és anyagilag is, hogy az állampolgárok szexuális önmegvalósítását finanszírozza, hanem azért, mert a családba születik a gyerek, aki fönntartja a nemzetet és a társadalmat”

– emelte ki.

szintén megengedhetetlen a nemi átalakítás támogatása, nem lehet látni, hogy hol a vége ennek, egyébiránt ez maga az LMBTQ-lobbi Achilles-sarka is. Ők sem tudják.

„Le lehet valakinek vágni valamit, lehet plasztikázni valamit, vagy annyi hormont nyomni egy nőbe, ameddig szakálla nő. Ettől még a férfi az férfi, a nő pedig nő

– hangsúlyozta.

Semjén Zsolt a szuverenitás fontosságáról

Nagyon nagy különbség, hogy a szuverenitásunkat más országokkal közösen gyakoroljuk bizonyos kérdésekben, és egészen más, hogy lemondunk a szuverenitásunkról

– hívta fel a  figyelmet az alapvető különbségre. A miniszterelnök-helyettes azt is megjegyezte, Brüsszel egyértelműen az európai Egyesült Államokban gondolkodik, Magyar Péter és pártja is ehhez csatlakozott, sorolta hogy többek között

miben engedelmeskedi a Tisza Párt Brüsszelnek:

  • megszüntetnék a rezsicsökkentést,
  • leválnának a olcsó és kiszámítható orosz energiahordozókról,
  • a néppárti tagság ára a háborúpártiság,
  • Ukrajna támogatása,
  • migrációs paktum támogatása.

A háború veszély, minél előbb legyen egy reális béke

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Semjén megjegyezte, hogy Magyarország az elsők között volt, akik elismerték a független Ukrajnát. A Tisza Párt szimpatizűnsai felé pedig hangsúlyozta, ha Ukrajna NATO-tag lenne, akkor most a harmadik világháborúban lennénk, tehát gondolják meg, hogy kit támogatnak.

Ahogyan fogalmazott:

„Mindenki a legrosszabbat kockáztatja, amikor az eszkalációt támogatja például az Európai Unió részéről, nem pedig azt, amit Donald Trump és Orbán Viktor javasol, hogy először is, ne szélesedjen ki a háború, és minél előbb legyen egy reális béke, ami Ukrajnának biztonságot nyújt, és figyelembe veszi az oroszok szempontjait.”

 

