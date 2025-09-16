Semjén Zsolt: Amit Orbán Viktor mondott, nagyon is igaz, ők is érzik

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes volt a vendége a Harcosok Órája keddi adásának. A KDNP elnöke és Németh Balázs műsorvezető a hagyományos téma mellett, ami a balliberális politikusok és a sajtó álhírei, természetesen szóba került a 10 éve történt röszkei határostrom, amely alapjaiban megváltoztatta életünket.

Semjén Zsolt: A történelem igazolta Orbán Viktort

Fotó: Kiss Gábor / MTI Fotószerkesztõség

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes megjegyezte, hogy vannak dolgok, amiket vérrel és verejtékkel helyre lehet hozni, például a Gyurcsány-korszak hibái, azonban vannak olyan hibák, amelyek végleg megpecsételik egy ország sorsát, ilyen például az, hogy beengedik az illegális migránsok tömegét.

„Ha bejön több százezer muszlim Magyarországra, akkor soha többet nem tudunk megszabadulni tőlük. Érdemes abba is belegondolni, hogy hány millió magyar adta az életét, például a Hunyadiak idején, hogy nekünk ne kelljen a saría árnyékában élni. És az a helyzet, aki egyszer elrontotta, ők többet ezt nem tudják reparálni“

– hangsúlyozta.

„Mint amikor egy ideget megszúrnak egy tűvel, úgy reagált a svéd miniszterelnök. Azért foglalkozik vele, mert amit Orbán Viktor mondott, nagyon is igaz, ők is érzik”

– reagált Semjén arra, hogy a svéd miniszterelnök felháborodottan válaszolt Orbán Viktor szavaira. Semjén Zsolt szerint:

„Ha egy állam eltűri azt, hogy a saját területén nem feltétlenül érvényes az állam jogrendje, az az állam a szétesés útjára téved.”

Semjén Zsolt: Magyarország keresztényi alapon óriási segítséget nyújt

„Magyarország pont keresztényi alapon sokkal nagyobb segítséget nyújt a Hungary Helpsen keresztül és az üldözött keresztények államtitkárságán keresztül, mint a nálunk sokkal gazdagabb nyugati országok.

Mi azt mondjuk, hogy a segítséget kell odavinni, nem a bajt idehozni.

Ez egy keresztényi kötelességünk, hogy a konkrét embernek segítsünk, és a kényszerű migráció kiváltó okait próbáljuk megszüntetni. Azzal nem segítünk a konkrét migránsnak, hogy bátorítjuk arra, hogy induljanak el, adják oda az összes pénzüket az emberkereskedőnek, és ha nem fulladnak bele a tengerbe, majd előbb-utóbb beengedik őket”