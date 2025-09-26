Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Katasztrofális vádakat fogalmaztak meg Zelenszkijjel szemben — Trump mocskosul dühös lesz

Horn Gábor

Horn Gábor: kizárt, hogy igazak legyenek a Semjén Zsolt elleni vádak

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Váratlan megszólalással védte meg Semjén Zsoltot Horn Gábor. Az egykori SZDSZ-es politikus az ATV Startban kijelentette, hogy személyesen is jól ismeri a miniszterelnök-helyettest, és kizártnak tartja, hogy a Semjén-ügyben felmerült vádak igazak lennének. Horn hangsúlyozta, hogy amíg nincs bizonyíték, addig elfogadhatatlan bárkit ilyen gyanúba keverni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Horn GáborSemjén Zsoltvád

Horn Gábor, a Republikon Intézet kuratóriumi elnöke az ATV Start című műsorban reagált a Semjén Zsolt ügyével kapcsolatos vádakra – írja a Magyar Nemzet.

Horn Gábor védelmébe vette Semjén Zsoltot Forrás: Képernyőfotó
Horn Gábor védelmébe vette Semjén Zsoltot Forrás: Képernyőfotó

Horn úgy fogalmazott:

Én Semjént személyesen jól ismerem. Kizártnak tartom, hogy ez megtörtént volna vele. Ez az én személyes véleményem.

Horn szerint a baloldali sajtóban terjedő állítások megalapozatlanok, és elfogadhatatlan úgy belekeverni valakit egy ügybe, hogy mindenki tudja, kiről van szó, miközben nincsenek érvényes bizonyítékok. Úgy vélte, a Semjén-ügyben a gyanúsítgatások emberi sorsokat, családokat és egzisztenciákat tehetnek tönkre.

A volt SZDSZ-es politikus hozzátette: az ártatlanság vélelme mindenkit megillet. „Nem lehet valakit egy hallomás alapján gyanúba keverni, különösen nem egy olyan ügyben, amely ekkora súllyal jelenik meg a közéletben” – mondta.

 

 

Álhírbotrány
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!