Horn Gábor: kizárt, hogy igazak legyenek a Semjén Zsolt elleni vádak

Horn Gábor, a Republikon Intézet kuratóriumi elnöke az ATV Start című műsorban reagált a Semjén Zsolt ügyével kapcsolatos vádakra – írja a Magyar Nemzet.

Horn Gábor védelmébe vette Semjén Zsoltot Forrás: Képernyőfotó

Horn úgy fogalmazott:

Én Semjént személyesen jól ismerem. Kizártnak tartom, hogy ez megtörtént volna vele. Ez az én személyes véleményem.

Horn szerint a baloldali sajtóban terjedő állítások megalapozatlanok, és elfogadhatatlan úgy belekeverni valakit egy ügybe, hogy mindenki tudja, kiről van szó, miközben nincsenek érvényes bizonyítékok. Úgy vélte, a Semjén-ügyben a gyanúsítgatások emberi sorsokat, családokat és egzisztenciákat tehetnek tönkre.

A volt SZDSZ-es politikus hozzátette: az ártatlanság vélelme mindenkit megillet. „Nem lehet valakit egy hallomás alapján gyanúba keverni, különösen nem egy olyan ügyben, amely ekkora súllyal jelenik meg a közéletben” – mondta.