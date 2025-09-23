A Soros-hálózat is segíti a Tisza Párt rendezvényeit

A Loupe Színházi Társulat, a noÁr mozgalom és több ismert baloldali aktivista szorosan összefonódott a Tisza Párttal. A hétvégi Hősök téri tüntetés fő szervezői között is ott volt a Loupe, amely 2023-ban kulturális céllal alakult, de rövid idő alatt politikai akciókba kapcsolódott be. Videóik és posztjaik tízezres, sőt milliós elérést produkáltak, hirdetési háttér nélkül. Az Ellenpont elemzése szerint ez rejtett támogatásra utalhat.

Soros-hálózat segíti a Tisza Párt rendezvényeit

Forrás: Facebook

A Tisza Párt és a Loupe közötti kapcsolatot erősíti, hogy a társulat mellett rendszeresen megjelent Bódis Kriszta, a párt szakpolitikusa és a Van Helyed Alapítvány vezetője. Az alapítvány korábban Soros-támogatásokhoz is kötődött. A Loupe körül pedig több ismert baloldali művész sorakozik fel, köztük noÁr (Molnár Áron), Lengyel Tamás és Horváth János Antal. Ők régóta a kormányellenes közélet aktív szereplői, most pedig közösen építenek egy influenszerhálózatot a Tisza érdekében.

Az elemzés hangsúlyozza: bár a Loupe és társai független művészi vagy civil kezdeményezésnek mutatják magukat, valójában politikai célokat szolgálnak. Kulturális projektek és civil szervezetek fedőtevékenységként működnek, amelyek kampányüzeneteket közvetítenek, a Tisza Párt propagandagépezetének részeként.

A Loupe és a Tisza kapcsolatát mutatja az is, hogy a társulat egyik vezető színésze, Rusznák András fellépett Magyar Péter tavalyi debreceni tüntetésén, míg noÁr a közelmúltban nyíltan kijelentette: minden bizonnyal a Tiszára fog szavazni a következő parlamenti választáson.

Az Ellenpont szerint mindez illeszkedik abba a stratégiába, amelyben a Tisza Párt a kulturális és civil szférán keresztül próbál társadalmi bázist építeni, miközben a hálózat jelentős része a Soros-hálózathoz köthető. A Van Helyed Alapítvány például a Nyílt Társadalom Alapítvány kedvezményezettjei között is szerepelt, ami közvetlen kapcsolatot jelez a nemzetközi Soros-hálózattal.

A Soroshoz köthető pénzügyi háttér biztosítja azt, hogy a látszólag független kulturális és civil kezdeményezések rövid idő alatt országos figyelmet kapjanak, miközben a valós cél a Tisza Párt politikai támogatása.